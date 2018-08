'Laat je (slag)tanden zien' brengt 300 kilogram ivoor op 14 augustus 2018

02u37 0 Mechelen Er is uiteindelijk meer dan 300 kilogram aan ivoor binnengekomen dankzij de campagne 'Laat je (slag)tanden zien'.

Afgelopen donderdag werd nog eens de aandacht gevestigd op de campagne en dat heeft zijn effect niet gemist, de laatste dagen werd nog heel wat extra ivoor ingeleverd bij de ZOO en Planckendael. Het ingezamelde ivoor zal worden vernietigd door de FOD Volksgezondheid.





Geen sanctie

In de loop der jaren is de regelgeving rond ivoor steeds strenger geworden omdat er jaarlijks duizenden olifanten voor worden gestroopt. Zonder certificaat - dat bewijst dat het van voor 1984 is of voor 1990 werd ingevoerd - is het bezit illegaal. Wie tijdens de campagne zijn ivoor inleverde, moest geen sanctie vrezen. Wie na de campagne toch nog ivoor vindt thuis of bijvoorbeeld bij een erfenis, kan nog altijd contact opnemen met de dienst CITES om het alsnog straffeloos in te leveren.





(NBA)