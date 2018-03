"KV is al eens herrezen, daar gaan we opnieuw voor" VERDRIET BIJ 'KAKKERS' NA DEGRADATIE IS GROOT, MAAR HOOP IS NIET WEG ELS DALEMANS

12 maart 2018

02u40 0 Mechelen Van de grootste euforie bij de twee doelpunten naar de grootst mogelijke ontgoocheling bij het fluitsignaal. De supporters van Malinwa wisten zondagmiddag met hun emoties geen blijf. Ondanks de overwinning van KV tegen Waasland-Beveren, zakt de club naar tweede klasse door de spectaculaire 4-0 zege van Eupen. "Maar KV is al eens herrezen, en we gaan daar opnieuw voor", klonk het.

Aan de supporters lag het zondag alvast niet. In een volledig uitverkocht stadion schreeuwden zij KV Mechelen naar de overwinning. Maar een redding werd het niet, want door de (maar liefst viér) doelpunten van concurrent Eupen in de laatste twintig minuten van de wedstrijd tegen Moeskroen, zakt Malinwa toch naar tweede klasse. Al tijdens de wedstrijd werd er duchtig op smartphones gekeken en informatie uitgewisseld, en zo werd het de 'kakkers' stilaan duidelijk wat hen te wachten stond. Bij het fluitsignaal werden er dan ook meerdere tranen weggepinkt, na een staande ovatie en een luide 'you'll never walk alone' voor de verslagen voetballers op het veld.





Van in de wieg

Bram Sanders (28) staarde letterlijk sprakeloos voor zich uit. "Wat ik nu voel, is onbeschrijflijk. Al van in de wieg ben ik KV-supporter, mijn vader Koen Sanders speelde 11 jaar bij deze ploeg. Ik ben van West-Vlaanderen, maar mis al jaren geen enkele match van de Malinwa. Wat hier net gebeurde, daar zijn geen woorden voor."





Ook bij Nathalie Vercruysse uit Zwalm liepen de tranen over de wangen. Zij zakte met haar man en kinderen af naar Mechelen voor deze belangrijke wedstrijd. "Ondanks de afstand, zijn we zo vaak mogelijk aanwezig. Ik ben al zeker 30 jaar supporter, sinds de hoogdagen van de ploeg eind jaren '80. Ons verdriet is echt groot nu, het is zó vreemd dat Eupen zo vlot die 4 goals maakte. Je merkt dat heel wat supporters zich daar vragen bij stellen. Maar de situatie is wat ze is, en moeilijk gaat ook. Malinwa staat er volgend seizoen weer, net zoals wij."





Rita Roels en Christine De Wachter waren ook zondag met hun hele ploeg voetbalvrienden afgezakt naar het stadion 'achter de Kazerne'. "Wékenlang zweefden we tussen vrees en hoop, en onze vrees is waarheid geworden. Die vier goals van Eupen zijn wel heel vreemd, maar Malinwa verloor al in het begin van de competitie. Het bestuur maakte totaal verkeerde keuzes bij de paniekaankoop van bepaalde spelers, die totaal niet fit waren", klonk het. "Wij missen geen enkele match, komen zelfs heen en weer tijdens onze vakanties aan zee om te supporteren. We hopen dat iedereen die hier vandaag met sjaals stond te zingen, dat volgend jaar óók zal doen."





