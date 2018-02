"Kunstgras ligt ons wel beter" 07 februari 2018

KV Mechelen won afgelopen zaterdag met 2-3 op het veld van Moldavo B. Inge Heiremans was goed voor twee doelpunten en een assist. Mechelen kwam nochtans 2-0 achter in Mol.





"De 2-1 was een kantelmoment in de wedstrijd. Het geloof was helemaal terug en uiteindelijk hebben we het resultaat kunnen ombuigen. Het was de zesde tegen de derde en we zijn blij dat we hier kunnen winnen hebben."





De volgende opdracht is thuis tegen Sibret. "Thuis spelen we op kunstgras en dat ligt ons wel beter. Net zoals Moldavo is Sibret een fysieke ploeg, maar normaal moeten we daar wel kunnen tegen winnen."





KV Mechelen staat derde in de rangschikking, maar kijkt nog naar boven. "De wedstrijd erna moeten we naar Jong OHL. Daartegen willen we nog wel revanche nemen en bij winst is die tweede plaats misschien nog wel mogelijk, al moeten zij dan nog punten laten liggen."





Heiremans werkt bij de politie en gaat veranderen van functie. "Ik moet nog met de club bespreken hoe we dat gaan aanpakken." (BHG)