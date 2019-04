‘Klimaan’ zingt wekelijks voor het klimaat om 5 voor 12 Els Dalemans

06 april 2019

17u46 9 Mechelen Nog tot en met de verkiezingen in mei zal de burgerbeweging ‘Klimaan’ elke zaterdag om 5 voor 12 zingen voor het klimaat aan de Sint-Romboutstoren. “Zaterdagmiddag vond onze eerste editie van het ‘Mechels Klimaatalarm’ plaats, en de opkomst was zo groot dat we hier graag een vervolg aan breien”, zegt Friedl Decock van Klimaan.

“Klimaan is een burgerbeweging die zo’n jaar geleden werd opgericht en werk wil maken van een klimaatbeleid in en rond Mechelen. We zijn volop bezig met de oprichting van een coöperatieve vennootschap, zodat we onder andere de samenaankoop en plaatsing van zonnepanelen op Mechelse daken kunnen realiseren. Onze eerste actie was de ‘LED Op!-samenaankoop’ voor duurzame ledverlichting, en deze werd meteen een groot succes.”

“Maar naast die concrete acties, willen we met Klimaan ook een signaal geven aan de politiek. De verkiezingen zijn in aantocht, hét ideale moment om bij de politici aan te dringen op een daadkrachtig klimaatbeleid. We trokken zaterdagmiddag naar het ‘geel Opsinjoorke’ aan de Sint-Romboutstoren, waar we samen ‘Sing for the Climate’ zongen. Zelfs de beiaardier speelde hoog in zijn toren ons lied mee, zo waren we over de hele Dijlestad hoorbaar. Ook luidden op onze vraag alle Mechelse klokken, als alarmsignaal. Omdat de opkomst zo groot was, besloten we prompt deze actie volgend weekend weer te organiseren”.

