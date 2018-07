"Keihard doorwerken tijdens bouwverlof" KVM WIL HOOFDTRIBUNE TEGEN START SEIZOEN (ZO GOED ALS) AF WANNES VANSINA

07 juli 2018

02u29 0 Mechelen De bouw van de hoofdtribune voor KV Mechelen schiet goed op, maar het zou eigenlijk nog sneller moeten. De start van de competitie in 1B valt al op 17 augustus en dan moet er in het AFAS Stadion gevoetbald kunnen worden. De arbeiders zullen tijdens het bouwverlof doorwerken. Om hen te bedanken, werden ze gisteren getrakteerd op frieten.

De werf had gisteren een beetje weg van een mierennest. 85 arbeiders waren naarstig in de weer met de constructie van wat het pronkstuk van de stadionvernieuwing moet worden. Opvallend was de diversiteit: de arbeiders komen uit Roemenië, Polen, Senegal en vooral Portugal. Maar hun doel is hetzelfde: het stadion zo klaar mogelijk krijgen tegen de eerste thuiswedstrijd. Gisteren werden alvast de vlaggen van KV Mechelen en bouwbedrijf Verelst gehesen om het bereiken van de hoogste punt van de ruwbouwwerken te vieren, als betrof het meibomen. "17 augustus komt zeer dichtbij. We doen er alles aan om de tribune klaar te krijgen. Maandag begint het bouwverlof, maar onze arbeiders werken die drie weken keihard door. Vandaar dat we hen vandaag trakteren op een frietje, frisdrank en versnapering. Wat we hier in vier maanden realiseren, is een huzarenstukje. Ik neem aan dat gezien de omstandigheden iedereen begrip zal opbrengen voor het feit dat niet alles klaar zal zijn, maar we gaan er vanuit dat de start van de competitie vlekkeloos zal verlopen", zegt CEO van Verelst Kurt Geens.





Moeten zeker klaar zijn: de commandopost voor de veiligheid, de infrastructuur voor de spelers - die bij de top 6 van België zal behoren - en de 2.000 zitplaatsen. Van die laatste is driekwart immers verkocht. "Het dak zal er nog niet helemaal op kunnen, maar we proberen die zitjes van de buitentribune toch te gebruiken", zegt sterke man van KV Olivier Somers.





36 skyboxen

Vervolgens zal ook de rest van de tribune worden afgebouwd. Op de gelijkvloerse verdieping komen aan de kant van Telenet de keukens, lokalen van de stewards, mixed zones en perslokalen. Aan de kant begraafplaats liggen de ruimtes voor de eigen en bezoekende spelers. Boven komen 36 skyboxen. "Die zijn een ongelofelijk succes. 30 zijn al verhuurd, meestal voor drie jaar. En dan heeft nog niemand de tribune gezien", zegt Somers. Verder komt er een loungebar voor een 900-tal eters. Met de hoofdtribune is het overigens nog niet gedaan, want aansluitend wordt ook de 'bocht' gerealiseerd met daarin kantoren voor KV Mechelen. Kostprijs: 17 à 18 miljoen, wat het totaal op 37 miljoen brengt. "Volledig door KV Mechelen gedragen, zonder subsidies, zonder externe partijen", aldus Somers. "Het station zal na realisatie aan de normen van UEFA 4 voldoen, wat betekent dat we in theorie een halve finale van de Europa League hier kunnen spelen."