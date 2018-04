'Kauwenkunstenaar' exposeert in Vrijbroek 12 april 2018

De Belgische beeldende kunstenaar Achilles Cools exposeert tot 18 juni werk in het bezoekerscentrum in het Vrijbroekpark. De expo kreeg de naam 'Kauwen in de spiegel', want het zijn de zwarte vogels die het hoofdmotief vormen in zijn schilderijen, etsen, beelden en tekeningen. De expo is elke werkdag vrij te bezoeken tussen 9 en 16.30 uur. De expo past bij het thema van de de educatieve wandelingen die het park organiseert voor basisscholen. (WVK)