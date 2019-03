‘Kakkers’ bouwen promotiefeestje op voetbalveld: “Konden niet anders dan veld bestormen” Antoon Verbeeck

16 maart 2019

22u26 4 Mechelen Een feestje op een voetbalveld, met als dresscode rood en geel. In het AFAS Stadion bestormden vanavond duizenden KV Mechelen-supporters het veld na de wedstrijd tegen Beerschot-Wilrijk. Sportief is de promotie naar de eerste klasse binnen en dat moet gevierd worden. “Dit is het mooiste van wat ik al bij KV heb meegemaakt.”

Voetbal is emotie, vraag dat maar aan de supporters van KV Mechelen. Vreugde bij een rode kaart van de tegenstrever, hoop bij een eerste doelpunt, frustratie bij het stilleggen van de match, onvrede bij een tegendoelpunt en ontlading bij een tweede goal, inclusief bierfonteinen. De kakkers die vanavond in het AFAS Stadion de wedstrijd tegen Beerschot-Wilrijk volgden kregen het allemaal door hun lijf. Toen enkele minuten voor affluiten de stadionomroepster vriendelijk vroeg om van het veld te blijven, “Want de spelers doen sowieso een ereronde op het veld”, werd deze bij het laatste fluitsignaal dan ook straal genegeerd. Duizenden kakkers, jong én oud, bestormden het veld. “Als je kijkt naar wat voor een ploeg, stadion en sfeer we hier hebben in KV Mechelen, dan kan je niet anders zeggen dat we in eerste klasse op onze plaats zijn. Deze match was zo belangrijk en de ontlading was enorm. Toen de ref affloot konden we niet anders dan het veld oplopen”, zeggen Kristof Polfliet en Steven Robyns.

“Wij maakten de glorie-jaren mee, dus hét hoogtepunt is het niet voor ons. Maar uiteraard kunnen wij hier wel van genieten”, reageren Jef en Bruno. “De match was zenuwslopend. Het was alles of niets. Nu terug naar eerste, waar we thuis zijn. Toch straf dat we dit klaarspelen. Er zijn weinig clubs die een jaar na hun degradatie opnieuw promoveren.” Tussen al die vele kakkers op het veld, vonden we ook minister Koen Van den Heuvel en kamerlid Servais Verherstraeten terug. “Eerlijk? Ik ben fan van den Antwerp, maar hier in Mechelen kennen ze er ook wat van”, zegt de minister. “Een derby in eerste klasse tegen Beerschot-Wilrijk had leuk geweest, maar als je kijkt wat voor een club KV Mechelen is en wat ze dit seizoen hebben gepresteerd, kan je alleen maar zeggen dat deze promotie verdiend is.”

“Ons seizoen was met ups en downs, maar het is dan toch nog fantastisch geëindigd. Na de penalty hadden wij dit niet meer zien goed komen. Gelukkig draaide het anders uit. Dit is het mooiste van wat wij bij KV al hebben meegemaakt. Voor ons ook de eerste keer dat we op het veld staan”, lachen vrienden Lucas, Maxime en Rune. “Beerschot-Wilrijk denkt dit misschien nog met een rechtszaak te kunnen winnen, maar deze vreugde kunnen ze ons niet afnemen. Onze spelers hebben hun job gedaan. Wat de toekomst nu brengt, kunnen we alleen maar afwachten.”

Wie ook zijn job deed was politie Mechelen-Willebroek. De bezoekers wilden maar wat graag het geel-rode stadion kleuren met hun paarse rookbommen, de reden dat de match tien minuten werd stilgelegd, maar de politie-eenheden hielden samen met de stewards de teugels strak. Dat moest ook met 16.298 man in het stadion, waarvan er een duizendtal een paars hart hadden. “Het merendeel van de supporters zorgden voor een probleemloze avond. Acht personen, waarvan zeven van KV Mechelen en één van Beerschot-Wilrijk, werden bestuurlijk aangehouden voor openbare dronkenschap, ordeverstoring of het negeren van de richtlijnen van politie en stewards. Aan de hand van de camerabeelden zullen in een navolgend onderzoek identificaties voor provocatie, alsook voor het gooien van Bengaals vuur en rookpotten uitgevoerd worden”, aldus hoofdinspecteur Dirk Van de Sande. De fans die het veld opliepen krijgen geen boete.