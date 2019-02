“Juf Saar, mag ik een handtekening?”: Mechelse lerares begeleidt jongeren in ‘Down The Road’ Wannes Vansina

18u45 3 Mechelen “Juf Saar, mag ik een handtekening?” Saar Pelgrims (30) wordt als tv-ster op handen gedragen door haar leerlingen van het Mechelse BuSO Sint-Janshof. Samen met Dieter Coppens begeleidde de leerkracht de zes reisgezellen met down in ‘Down the Road’ (één). “Een roze wolk”, omschrijft ze het avontuur in Zuid-Afrika.

Maandagavond maakte tv-kijkend Vlaanderen kennis met Yens, Maud, Geoffrey, Julie, Maarten en Charlotte, de zes deelnemers aan het tweede seizoen van het succesprogramma ‘Down the Road’. Iets meer op de achtergrond: begeleidster Saar Pelgrims. Zij nam in september een maand verlof zonder wedde om – na een selectieprocedure – de reis mee te kunnen maken. “Het was fantastisch”, lacht ze.

Nochtans was de reis geen evidentie. Een trap zonder leuning in het vakantiehuis was genoeg om de hele groep te blokkeren. “Ik wist op voorhand welke activiteiten we gingen doen, maar dan komt daar dag 1 en hebben we nog niet eens een activiteit gepland of daar was al die eerste grens waar de groep over moest. Grappig dat we daar zelf niet aan hadden gedacht”, vindt Saar.

Speelde ook mee dat de begeleiders de jongeren voor de start nog maar een keer hadden gezien. “Naarmate de reis vorderde en we elkaar beter leerden kennen, konden we veel gemakkelijker tot een gesprek en – als dat er al was - de essentie van het probleem komen. Er is niks geweest dat we niet konden oplossen.” Al waren er veel spannende momenten. Ook voor Saar. “Een zipline gebruiken was ook voor mij slikken. Ik heb verschrikkelijke hoogtevrees.”

Ze deed de zipline met Maarten, die al na een dag dolverliefd was. ‘Na vijf dagen is dat over’, verklaarde hij in de eerste aflevering. “Dat heeft langer geduurd, dat kan ik u wel zeggen”, lacht Saar. Maar niets dat een goed gesprek niet kon oplossen. “Mensen met down zijn heel puur, zeker in hun emoties. Anderzijds kunnen ze zich ook echt vastpinnen in hun emotie. Dan is het de kunst om hen daar uit te krijgen.”

Voor Saar was het ook kunst om niet te veel in haar “strenge maar rechtvaardige” leerkrachtenrol te vervallen die ze nu al zes jaar opneemt in het Sint-Janshof. Ze leert er sociale vaardigheden aan. “Op school hebben we duidelijke afspraken, structuur, voorspelbaarheid. Wij moesten de groep losser laten. Ik moest soms op de tong bijten. ‘Nu mag ik niks zeggen want dan profileer ik mij te hard als leerkracht.’ Al kon ik ook putten uit mijn ervaring bij de Chiro. Ik was 17 jaar lid van de Chiro van Rijmenam.”

Haar deelname zal haar nog lang heugen. “De band die je op zo’n korte termijn creëert, is intens. Ik krijg regelmatig berichtjes. ‘Saar, ik mis je’ of ‘Wanneer spreken we nog eens af?’. De reis was niet alleen prachtig, ‘Down the Road’ heeft geleid tot vriendschappen voor het leven”, besluit ze.

