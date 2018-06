"Je mooiste cadeau: je tweeling" AFSCHEID VAN VERONGELUKTE WOUTER CABUS (24) TIM VAN DER ZEYPEN

11 juni 2018

02u37 0 Mechelen In de aula van de Mechelse begraafplaats namen familie en vrienden zaterdag afscheid van Wouter Cabus (24). De jonge vader van een pasgeboren tweeling en sergeant in het leger kwam om het leven bij een ongeval met zijn motorfiets.

"Door die verdomde motorfiets moeten we vandaag noodgedwongen afscheid nemen van jou", vertelde zijn broer. "We hebben zo vaak gesmeekt om voorzichtig te zijn. En je was steeds voor rede vatbaar, behalve als het om het motorrijden ging. Maar kwaad zijn we niet. Neen, het was de aard van het beestje. Je zocht steeds een uitlaatklep en geen uitdaging was te groot. Van skydiven tot motorrijden." Wouter overleed op zondag 3 juni tijdens een rit met zijn motorfiets in het Waalse Andenne. Enkele dagen voor zijn vijfentwintigste verjaardag. "Ons leven stond stil vanaf dat bewuste moment dat onze telefoon rinkelde", lieten zijn ouders in een brief voorlezen. "We bleven ontredderd en machteloos achter.





De uitvaartplechtigheid was een warm en liefdevol afscheid. Tot ver buiten de aula stonden mensen recht. Allemaal wilden ze een laatste eerbetoon brengen aan Wouter. "Een bewijs dat duidelijk zegt wie en hoe hij was. Een lichtpunt in jullie levens", klonk het. Na zijn studies sloot Wouter zich aan bij het Belgische leger. "Onze sergeant. Zo noemden we jou", zei Wouters broer nog. "Wat liet je hen zien wat je waard was. Wat was je er trots op en vooral wat waren wij trots op jou."





Dat de twintiger ook bij zijn collega's geliefd was, bleek uit de aanwezigheid van vele van zijn collega-militairen. Zowel bij het binnen als bij het buiten dragen van de asurne vormden zij een erehaag. Velen van hen waren zichtbaar geëmotioneerd. Na de uitvaart werd zijn dienstpet overhandigd aan zijn broer, zijn vader ontving Wouters eretekens.





De uitvaartplechtigheid stond ook deels in het teken van zijn vriendin en twee kinderen. De twintiger was nog maar recent voor het eerst vader geworden. Een tweeling, enkele maanden te vroeg geboren. "Jouw oogappels. Jouw mini's. Wat was je trots op hen", zeiden zijn vrienden. "Als je over hen praatte, pas dan zagen we de echte Wouter." Beide kinderen verblijven nog steeds in het ziekenhuis. "Maar je bleef steeds positief. Zelfs wanneer jij het even moeilijk had. Jij zorgde zo goed voor hen en voor jouw vriendin. Jij hebt hen en iedereen er door gekregen", luidde het nog. Wouters broer besloot zijn rede met een naar eigen zeggen zware belofte: "Je gaf ons het mooiste afscheidscadeau: de twee kinderen. Jouw bloed stroomt nu door hun adertjes. Elke dag zullen we aan je herinnerd worden. En je mag er zeker van zijn, Wouter: ik zal alles doen om voor jouw vriendin en de kinderen te zorgen." De asurne krijgt nu thuis een plaatsje in zijn vertrouwde omgeving.