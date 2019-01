“Investeerder realiseert in een klap 139 sociale woningen” Wannes Vansina

29 januari 2019

Het nieuwe stadsbestuur van Mechelen wil deze bestuursperiode met het sociaal verhuurkantoor (SVK) voor 400 extra sociale huurwoningen zorgen. Het krijgt daarbij een stevig duwtje in de rug van een grote institutionele speler die in een klap 139 woningen ter beschikking wil stellen. Voorlopig blijft burgemeester Bart Somers (Open Vld) vaag over de plannen. “Het gaat om een investeerder met een sociaal objectief die appartementsblokken koopt en deze via het sociaal verhuurkantoor wil verhuren.” Het SVK moet de doelstelling helpen realiseren om naar tien procent sociale huurwoningen te gaan in de stad. Om eigenaars te overtuigen woningen ter beschikking te stellen van het kantoor, wil de stad voor hen de onroerende voorheffing sterk verlagen.