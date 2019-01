“In Brussel betogen is goed, maar begin al eens met het hier proper te houden!” Wannes Vansina

22 januari 2019

12u52

Liliane Stynen (86) heeft vandaag een brief gestuurd naar de burgemeester van Mechelen in verband met het afval dat jongeren op weekdagen in de Varkensstraat achterlaten. “Elke weekdag komen scholieren hier ’s middags eten op de plantenbakken in de straat of in de portieken van de sociale appartementen. Het ligt elke dag vol resten. Een keer vond ik zelfs frieten met ketchup in mijn brievenbus. Alle bewoners komen er bij mij over klagen. Vroeger deed ik het afval weg – ik ging zelfs water op de trappen gieten om te voorkomen dat jongeren er zouden komen zitten – maar dat doe ik niet meer gezien mijn ouderdom.” Het probleem is niet nieuw en er wordt ook gesluikstort en wildgeplast. Stynen heeft het altijd geweten, maar grijpt nu de klimaatbetogingen aan – die ze overigens steunt - om er nogmaals de aandacht op te vestigen. “Ik ben akkoord dat ze in Brussel gaan manifesteren, maar dat ze hier eens beginnen. Ze mogen hier van mij zitten, maar dat ze het dan netjes achterlaten!”