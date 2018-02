"Ik mikte in leegstaande vitrine" VIERTAL STAAT TERECHT VOOR POGING TOT MOORD WANNES VANSINA

16 februari 2018

02u31 0 Mechelen Vier mannen stonden donderdag terecht voor de schietpartij van afgelopen zomer in Nekkerspoelstraat. De aanklager vorderde 4 tot 7 jaar voor poging tot moord. "Mijn cliënt mag van geluk spreken dat hij het nog kan navertellen", verklaarde de advocaat van het slachtoffer. "Ik mikte bewust in een leegstaande vitrine", verdedigde de schutter zich.

De feiten speelden zich af op 2 juni omstreeks 22.20 uur. De broers S.E.K. en A.E.K. waren kort tevoren aan de ouderlijke woonst ingestapt bij de vermeende bestuurder N.B. en oudere broer A.E.K. Dat met het plan om te gaan vechten met de gehate familie B. uit dezelfde wijk. Eerst reden ze gewoon voorbij een groep met daarin ook later doelwit A.B. om vervolgens te keren en een tweede keer aan een lagere snelheid voorbij te rijden. De oudste broer schoot op dat ogenblik drie keer vanuit het raam met een Glock (soort pistool) met afgevijld serienummer. De kogels belandden in de vitrine van een leegstand pand (nu kinderdagverblijf De Kleine Vlinders).





Volgens de procureur was er een duidelijke intentie om te doden. "Uit de kogelinslagen blijkt dat op persoonshoogte werd geschoten met een dodelijk wapen. De schutter is enkel gestopt met schieten omdat het wapen blokkeerde." A.B. - niet aanwezig in de rechtbank - verklaarde eerder een kogel langs zijn been te hebben voelen passeren. "Er werd van op zes meter geschoten. Dat mijn cliënt niet werd geraakt, heeft te maken met of de onkunde van de schutter of geluk", verklaarde advocaat Frédéric Thibaut. Dat werd betwist door de schutter. "Mocht ik geschoten hebben om te raken, dan had ik geraakt. Maar ik schoot bewust in een leegstaande vitrine, om af te schrikken. A.B. stond verderop. De leugens over en het lastigvallen van onze familie moest stoppen", aldus de schutter, die als enige nog in voorlopige hechtenis zit.





Tot zeven jaar geëist

Volgens zijn advocaat Bart Verbelen blijkt nergens uit het dossier dat er voorbedachtheid was of intentie tot doden, nochtans noodzakelijk om van poging tot moord te kunnen spreken. De procureur vindt van wel en vorderde een gevangenisstraf van zeven jaar. Tegen "noodzakelijke mededader en bestuurder" N.B. vorderde ze 5 jaar, tegen de jongere broers van de schutter - die achteraan in de wagen zaten - respectievelijk 4 en 3 jaar. Die laatste zouden volgens de aanklager tijdens voorafgaandelijke gesprekken hun oudste broer hebben opgefokt. De twee verklaarden evenwel niet te hebben geweten dat hun oudere broer een vuurwapen bij zich had. "We konden hier niets aan doen. Dit had iedereen kunnen overkomen." Ze vroegen de vrijspraak, net als N.B. Hij verklaarde niet de bestuurder te zijn geweest, wat de drie broers - die overigens alle een strafblad hebben - ook bevestigden. Wie dan wel de bestuurder was, wilden of konden ze niet zeggen.





Broeksriem

De families E.K. en B. leven al jaren in onmin met elkaar, maar de rechtstreekse aanleiding voor het schietincident was een vechtpartij eerder op de avond, waarbij A.E.K. hard werd aangepakt door een groep van een vijftiental personen. Voor die vechtpartij stond donderdag S.B., broer van A.B., als enige terecht nadat hij op camerabeelden was geïdentificeerd. Daarop is te zien hoe hij met een broeksriem slaat. De aanklager vorderde zes maanden. "Hij kreeg eerdere al een jaar voor feiten van afpersing. Hij schuwt het geweld niet."