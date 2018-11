“Iedereen kan Marokkaans koken” Lady chef Zahia Belkhiri deelt haar overheerlijke recepten Wannes Vansina

13 november 2018

14u30 0 Mechelen “Iedereen kan Marokkaans koken.” Dat is niet alleen een stelling van de Mechelse lady chef Zahia Belkhiri, maar ook de naam van haar eerste kookboek. De alleenstaande mama van drie stelt het zondag voor in haar restaurant tegenover de Sint-Romboutskathedraal.

De Mechelaars kennen Zahia vooral van Zahia’s Cuisine, het eethuis dat ze nu bijna vier jaar uitbaat aan de Steenweg. Maar ook daarvoor was ze bezig met lekker eten: de gediplomeerde kokkin was dan wel maatschappelijk werkster, ze geeft ook al jaren succesvolle kookworkshops.

“Je zou eens een kookboek moeten schrijven”, krijgt ze dan ook om de haverklap te horen, maar ze had er geen tijd voor en wist ook niet goed waar te beginnen. “Een vriendin bracht mij recent in contact met Albe De Coker. Ik moet zeggen: de drukkerij heeft mij fantastisch begeleid.”

Al deed Zahia het vooral toch allemaal zelf. Ze bleek alle ingrediënten in huis te hebben voor het boek. Ze schreef de recepten, maakte zelf alle foto’s. Tot op vakantie in Marokko toe. Haar zoon stond vervolgens in voor de vormgeving en de lay-out. “Het was een hele intensieve en hectische periode. Ik heb nogal een chaoot en niet zo goed in deadlines. Het komt meestal wel goed, maar de manier waarop ga ik niet vertellen”, lacht ze.

Elke boekenkast

Het resultaat mag gezien worden: ‘Iedereen kan Marokkaans koken’ is een rijkelijk geïllustreerd kookboek met recepten die Zahia zelf heeft van haar mama en een tante. Zij leerden haar al op jonge leeftijd koken, wat de kleine Zahia ook graag deed.

“De meeste van origine Marokkaanse gezinnen koken nog traditioneel Marokkaans, al hou ik zelf ook erg veel van de Belgische keuken. Het boek is dan ook vooral voor de autochtone Vlamingen bestemd. We leven in een multiculturele samenleving. Een boek als dit mag bij niemand ontbreken in de boekenkast. De doorsnee Vlaming is de boerenworst en rode kool ook een beetje beu. Dat merk ik aan de stijgende interesse voor mijn restaurant en de cateringvragen. Leuk is ook te zien dat kleine Vlaamse kinderen helemaal gek zijn van brewats: gevulde driehoeken van filodeeg. De wil om te eten en te proeven van een andere cultuur, is er.”

Kinderen

‘Iedereen kan Marokkaans koken’ is volgens de schrijfster een laagdrempelig boek. “De Marokkaanse keuken is niet moeilijk eens je de basisbeginselen beet hebt.” Tajines ontbreken in het boek uiteraard niet, maar er zijn nog zo’n vaste ingrediënten die de Marokkaanse keuken maken tot wat ze is. “De kruidenmengeling ras el hanout bijvoorbeeld en de chermoula marinade: een pesto van koriander en look”, licht ze toe. “Verder wordt er ook heel vaak gewerkt met kip en lam.” Hoe ze het als alleenstaande mama van Taoufik, Sabah en Senae heeft klaargespeeld? “Mijn kinderen zijn mijn drijfveer. Ze staan enorm achter mij, al is het heel hard werken. We vormen in Zahia’s Cuisine een heel klein team, ik doe enorm veel zelf. Soms is het verstand op nul zetten en doorgaan. Maar tegelijk haal ik er ook veel voldoening uit.”

Boekvoorstelling

Het boek kost 20 euro en is te koop bij Zahia’s Cuisine en de boekhandels Standaard, Salvator en Zondvloed. Nu zondag stelt Zahia het boek voor in haar restaurant. Iedereen is welkom, maar wie interesse heeft, wordt wel gevraagd te bevestigen. Op 24 november zal ze het kookboek ook voorstellen tijdens Cocoon, de grote woon- en interieurbeurs in Brussel.

Info: https://www.facebook.com/events/317185135536481/