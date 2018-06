"Huis van beklaagde was drive-in voor drugsverslaafden" 12 juni 2018

Een 41-jarige Mechelaar riskeert een celstraf van zes maanden en een geldboete van 8.000 euro voor het verhandelen van cannabis. De feiten kwamen aan het licht tijdens een politiecontrole. Daarbij bleek beklaagde in het bezit te zijn van een gebruikershoeveelheid cannabis en heel wat cash geld. "De woning was precies een drive-in voor drugsverslaafden", klonk het bij buren van de man. Bij een huiszoeking werd in totaal 664 gram cannabis gevonden. De drugshandel werd niet ontkend. Alleen vroeg de raadsman van de veertiger, Frédéric Thiebaut, om zijn cliënt niet effectief naar de cel te sturen. Hij vroeg om een straf met uitstel en hem te laten opvolgen door de opvolgingskamer van de rechtbank. Vonnis eind deze maand. (TVDZM)