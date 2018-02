'Huis aan Huis' breidt uit naar Arsenaal 03 februari 2018

03u21 0 Mechelen Het Mechelse tewerkstellingsproject voor kwetsbare personen 'Huis aan Huis' breidt uit naar de wijk Arsenaal na veelbelovende resultaten in de wijk Oud Oefenplein.

Samenlevingsopbouw startte het aanklampend participatief empowermentproject in de wijk Oud-Oefenplein in juli vorig jaar. Na 115 huisbezoeken werden 18 begeleidingstrajecten opgestart, vooral voor mensen die niet op de lijst van de VDAB staan. Het gaat over zeer kwetsbare bewoners: mensen die niet uit de administratiemolen geraken, mensen die totaal gedemotiveerd zijn en geen perspectief hebben, mensen met een handicap, mensen die het niet meer weten en ondersteuning nodig hebben. De opbouwwerker ging met hen op stap naar verschillende diensten om samen beweging in de situatie te krijgen. Met resultaat. Twee van hen hebben intussen werk, vier anderen zetten stappen om hun kansen op de arbeidsmarkt te verhogen. "Het blijkt een succesvolle benadering van kwetsbare personen. Door hen te omarmen zetten we samen een stap naar een rooskleurige toekomst", zegt schepen van Welzijn Koen Anciaux (Open Vld). Het project wordt verdergezet en breidt ook uit naar Arsenaal, wegens de grote diversiteit in deze wijk. (WVK)