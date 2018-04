"Hij zegt het niet, maar mijn vader is trots op me" Pas 23 jaar, zevende generatie in het circus, en nu op pad met eigen voorstelling ELS DALEMANS

28 april 2018

02u41 0 Mechelen Menig leeftijdsgenoot zit wellicht nog onder moeders vleugels, maar op zijn 23ste trekt Nanosh Ronaldo al met zijn eerste voorstelling 'Swing' van dorp tot dorp. De zévende generatie is hij intussen al, van de bekende circusfamilie uit Muizen. "En hoewel hij het niet zo letterlijk zegt, voel ik dat mijn vader fier is."

Grootvader Johnny Ronaldo is wereldberoemd. Vader Danny toert nog steeds rond met zijn succesvolle 'Fidelis Fortibus', de voorstelling die vorig jaar zelfs de cultuurprijs voor beste Circusvoorstelling 2017 won in Barcelona. En intussen bouwde Nanosh zelf een eigen circustent op in Willebroek, waar hij nog tot zondagavond samen met zijn jonge ploeg het publiek betovert met 'Swing'.





De zevende generatie intussen al. Was het altijd al duidelijk dat je dit zou doen?

"Ik ben geboren en opgegroeid in de circuswereld, en de interesse is heel geleidelijk aan gegroeid. Als kleine jongen trok ik mee rond. Mijn moeder is leerkracht van opleiding, en dus heeft zij me onderweg lesgegeven. Pas toen ik acht jaar was, stopte mama met optreden en ging ik naar school zoals andere kinderen. Maar dan nog probeerden we tijdens de schoolvakanties zo veel mogelijk mee te reizen met het circus. Ik kreeg dan kleine rolletjes in de voorstellingen, die gemakkelijk weggelaten konden worden als ik eens geen zin had. Maar al snel werd duidelijk dat ik meer zin had in het circus dan in de school. Toen ik veertien jaar was, heb ik dan mijn eerste vaste rol gekregen. Ik ben het optreden toen wel nog blijven combineren met mijn lessen. Tijdens de schoolperiodes planden we onze optredens dichter bij huis, zodat ik 's avonds mee kon doen en 's ochtends weer naar school kon. Tijdens de schoolvakanties trokken we naar het buitenland. Mijn ouders hebben me nooit onder druk gezet, maar ik heb nooit zin gehad om iets anders te doen. Mijn neef bijvoorbeeld wel, en dat was evenmin een probleem binnen de familie."





Tot voor 'Swing' zat je nog veilig onder de vleugels van je vader. Nu sta je hier alleen. Spannend?

"Het is een grote verantwoordelijkheid - ik heb nog getwijfeld of ik dit zou doen. Mijn plan was om eerst met een ander circus rond te trekken en zo als artiest te kunnen groeien. Maar ik liep al jaren rond met het idee voor 'Swing', en de goesting om de voorstelling uit te werken was te groot. Bovendien hebben we heel wat materiaal dubbel: een tweede circustent, woonwagens,... Ik besloot dan maar om de sprong te wagen. Toegegeven: het is zwaar. Want nu ben ik plots de eindverantwoordelijke voor alles: de show zelf, de technische kant, de opbouw en afbraak,... Ik werk met zeven mensen die van mij verwachten dat alles in orde is. We hebben nu enkele voorstellingen achter de rug en ik moet er nog wat routine in krijgen. Maar eens we langer onderweg zijn, verwacht ik wel dat het rustiger wordt."





Met 'Swing' keer je terug naar het oude circus en de variété van de jaren 40. Vanwaar die keuze?

"De muziek en stijl van die periode zijn helemaal mijn ding, en die sfeer proberen we terug op te wekken. We keren terug naar de eenvoud van het circus, met theater, magie en acrobatie. Moderne technieken en flitsende nieuwigheden laten we achterwege, het gaat hier om de essentie. Ik blijf trouw aan waar Circus Ronaldo voor staat: een reis naar een andere wereld. Meer kunst dan entertainment, zonder de grote toeters en bellen. We richtten de circustent heel intiem in - het publiek zit vlak bij het podium. We trekken ook bewust traag langs de kleinere dorpen, en slaan grote steden en evenementen over. Die 'we', dat zijn vooral jonge mensen. Een trapeziste, koorddanseres, clown, zangeres,... Zelf focus ik me op de technische acts: jongleren, borden draaien,... Niet alles past bij iedereen. Voor de clownerie vind ik mezelf bijvoorbeeld nog te jong. Daar draait alles rond het emotionele, het aanvoelen, het inspelen op het publiek. Daar moet je volgens mij gewoon wat ouder voor zijn, zoals mijn vader."





Zal het circus eeuwig blijven bestaan?

"Ik ben overtuigd van wel, al zal de vorm in de loop der tijd wel veranderen. Circus wordt ook stilaan weer hip. Dat zie je aan de vele nieuwe circusscholen en het straattheater. Op festivals zijn we ook weer met meer, de concurrentie wordt groter. Maar een beetje concurrentie kan nooit kwaad, toch?"





Tot slot: wil je dit de rest van je leven blijven doen?

"Op dit ogenblik zeg ik 'ja'. Maar je weet nooit wat de toekomst brengt. Circusartiest zijn, is meer dan een job. Het is een manier van leven. Een heel zware, bovendien. We staan soms luid vloekend in de gietende regen die tent op te bouwen. Maar eens de voorstelling begint en je het publiek ziet genieten, ben je dat alweer vergeten. Het blijft ook afwisselend, en élke keer weer spannend. Gaat alles lukken? Blijft het licht branden? Op het podium stappen gaat altijd vlot - hoewel ik helemaal geen showbeest ben. Al moet ik toegeven dat ik voor één bepaalde voorstelling zenuwachtig ben: die in Koningshooikt, over enkele weken. Ik ben er opgegroeid, maar speelde er nooit eerder. En ik verwacht best wat bekende gezichten in het publiek te zien. Zet mij op een groot festival in het buitenland en ik geef geen krimp. Maar Koningshooikt bezorgt me stress. (lacht)"





