“Het was een grap”: 24-jarige uit Zwijndrecht dreigt met aanslag op Centraal-Station in Antwerpen TVDZM

18 maart 2019

12u00 0 Mechelen Het Antwerpse parket heeft de man geïdentificeerd die vrijdag dreigde met een aanslag in ons land op zaterdagnamiddag. Het gaat om een 24-jarige man uit Zwijndrecht. “Gepost als grap”, luidt het.

De twintiger dreigde afgelopen vrijdag met een aanslag in ons land. Veiligheidsdiensten onderschepten toen op internet een bericht waarin hij aankondigde een aanval uit te voeren met een automatisch wapen. Bij het bericht werden naast foto’s van het Centraal-Station in Antwerpen ook nog foto’s van Brenton Tarrant gepost. De terrorist van Nieuw-Zeeland die vijftig doden maakte in moskeeën. De 24-jarige voegde aan zijn bericht ook nog toe te handelen ‘uit wraak voor al zijn onschuldige moslimbroeders’.

Vrij onder voorwaarden

“Meteen nadat het bericht werd onderschept is politie en gerecht gestart met een onderzoek”, meldt het Antwerpse parket. “Vrijdagavond rond middernacht konden we de man identificeren. Zaterdagochtend werd hij gearresteerd.” Afgelopen weekend werd de 24-jarige uit Zwijndrecht voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Mechelen. “Die besloot om hem in verdenking te stellen van dreigen met een terroristisch misdrijf”, besluit het parket. “Na zijn verhoor werd hij de vrijlegaten onder strikte voorwaarden.”

“Grap”

De 24-jarige ontkent niet dat hij het bericht gepost heeft. Hij gaf tijdens zijn verhoren bij de onderzoeksrechter toe dat hij het bericht als grap had bedoeld. Zijn naar eigen zeggen domme gedrag werd toegegeven. “Wij tillen bijzonder zwaar aan deze feiten. Net omdat ze voor een onnodig onveiligheidsgevoel zorgen”, besluit het parket.