"Help ons, of het is game over" RACING-VOORZITTER ROEPT POLITIEK OP NA NIEUW SUPPORTERSGEWELD WANNES VANSINA

23 april 2018

04u40 0 Mechelen Diepe crisis bij Racing Mechelen. Hooligans zijn tijdens een thuiswedstrijd met elkaar op de vuist gegaan, en dat was niet de eerste keer dit seizoen. Voorzitter Koen Van Exem roept politici intussen ter hulp. "De voetbalwet geldt niet in provinciale, dus wij kunnen niets tegen supportersgeweld beginnen."

Racing Mechelen gaf gisteren KVV OG Vorselaar partij, een wedstrijd die al rumoerig begon. De harde kern van Racing stak bommetjes af en boven het stadion hing zwarte rook - symbolisch voor wat volgen zou. De wedstrijd begon met enkele minuten vertraging, om in de 70ste minuut helemaal te ontaarden. Enkele tientallen hooligans in de kleuren van groen-wit vielen na een rode kaart de bezoekende supporters aan, die zich vervolgens ook niet onbetuigd lieten. De politie greep in en kon beide clans scheiden. Twee heethoofden van de thuissupporters raakten lichtgewond. "Tegen een tiental geïdentificeerde supporters zal een proces-verbaal opgesteld worden", zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande.





Het is al sinds begin dit jaar onrustig op Racing. "Tot de uitwedstrijd bij Lyra hadden we het onder controle, maar sindsdien zitten we in een Far West-scenario, is de vlam in de pan en het hek van de dam", zegt voorzitter Koen Van Exem. "Sinds die wedstrijd weet iedereen dat de voetbalwet niet geldt in provinciale. Dat betekent dat we supporters met een stadionverbod niet kunnen weren. Zij mengen zich onder onze supporters en de bezoekers. Het kan zo niet verder."





Achter gesloten deuren spelen

Racing overweegt nu drastische maatregelen, zoals de laatste competitiewedstrijd en de eindronde achter gesloten deuren spelen - ook al zou dat dramatische gevolgen hebben voor de inkomsten van de club. Nu al heeft Racing het lastig om de boetes te betalen. "Maar we kunnen de veiligheid van onze supporters op dit ogenblik niet meer garanderen, en dat is toch het allerbelangrijkste."





Voorzitter Van Exem roept intussen ook de voetbalbond en de politiek ter hulp. "Komen er geen juridische hulpmiddelen, dan kan het game over zijn voor onze eerste ploeg." Hij denkt dan aan onder meer een systeem van GAS-boetes. Verschillende bestuursleden van Racing boden gisteravond overigens hun ontslag aan. Van Exem vroeg hen om er nog even goed over na te denken. "Dinsdag beraden we ons over wat moet gebeuren."





Nic Weuts, secretaris van KVV OG Vorselaar, geeft toe dat ook bezoekers zich niet onbetuigd lieten tijdens de rellen. "Er vielen links en rechts klappen, en kinderen werden niet ontzien. Dit is de eerste keer dat ik zoiets meemaak. Vorselaar is anders een club die zeer graag voetbal ziet en beleeft, en altijd op een sportieve en aangename manier." Zelf probeerde Weuts ook nog een gewonde Racing-supporter te helpen. "Hij lag op de grond naar adem te happen - mogelijk door een neusbreuk. Dit had niks meer met voetbal te maken. En er stond voor geen van beide clubs iets op het spel. Onbegrijpelijk."