“Hans Bourlon, voor een Plopsabad mogen geen bomen wijken”: met tekeningenexpo protesteren Mechelse kinderen tegen plannen Studio 100 Els Dalemans

15 december 2018

20u42 0 Mechelen Het Zennebeemdenbos in Mechelen was zaterdag het decor van de bijzondere tentoonstelling ‘Hey Hans’. Met kindertekeningen, teksten en gedichten protesteerde de actiegroep ‘Groene Buffer Mechelen Zuid’ er tegen de komst van het Studio 100-waterpretpark. “Hans Bourlon houdt van de natuur, en wij houden van ons bos. Dit is niét de beste plek voor zijn park”, zegt initiatiefnemer Jan De Coster.

Studio 100 plant het Plopsaqua-zwempark op een terrein naast het wetenschapspark Technopolis. De buurt vreest niet alleen voor een toename van de verkeersdrukte, maar wil ook niet dat de groene buffer aan de Zemstbaan en Zennebeemden verdwijnt. “We hebben onze bezorgdheden al overgemaakt aan Studio 100 en stad Mechelen -waar Groen deel uitmaakt van het bestuur- maar worden niet gehoord. Daarom stuurt de doelgroep van Studio 100 deze boodschap uit. We lanceerden een oproep om een tekening of ander kunstwerk te maken voor een speciale tentoonstelling. Het resultaat is een reeks van meer dan 30 werkjes van kinderen, die we bundelden in de expo ‘Hey Hans’”, zegt De Coster.

“We spreken Studio 100-baas Hans Bourlon heel persoonlijk aan. Bourlon zei in een interview, afgenomen tijdens een fietstocht naar zijn werk, immers dat hij enorm van de natuur houdt. Hij vertelde zo blij te zijn met de Hobokense Polder, een gebied dat oorspronkelijk bedoeld was om er een woon- en kmo-zone van te maken. Maar, zei Hans, dankzij buurtprotest en Natuurpunt is dat plan toen niet gerealiseerd en is het gebied beschermd.”

“Wij houden evenveel van ons Zennebeemdenbos als Hans van zijn stukje natuur. En wij willen hem dan ook duidelijk maken dat dit bos niet de beste plaats is voor een waterpretpark. Ook de figuurtjes van Studio 100 -Maya de bij, Kabouter Plop- zouden niet overleven zónder bos en groen. Het is dan ook aan Studio 100 om niet alleen wonderlijke werelden te creëren voor kinderen, maar er ook voor te zorgen dat ze in hun eigen omgeving kunnen spelen en ravotten in het groen.”

Woordvoerder van Studio 100 Jan Pieter Boodts laat weten dat Hans Bourlon voorlopig geen commentaar geeft op het initiatief van de buurtbewoners.

Kristof Calvo van Groen Mechelen reageert wel. “Het engagement van de stadslijst staat duidelijk in ons programma en werd eerder ook al gecommuniceerd naar de buurt”, klinkt het. “Hoewel de helft van het gebied is ingekleurd als ontwikkelingsgebied, willen we zoveel mogelijk groen behouden. Dat engagement blijft evident overeind. Het is nu even wachten op de uitkomst van de gesprekken tussen Technopolis en studio 100, maar nadien zal het overleg zeker worden verdergezet. Sowieso zijn wij bondgenoten van iedereen die gaat voor meer groen in Mechelen.”