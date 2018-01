'Hangende tuinen' in winkelstraten gaan weg 30 januari 2018

De stad Mechelen laat de bloembakken die aan de gevels in de Borzestraat en de Blauwhondstraat hangen, verwijderen alsook de pergola. De 'hangende tuinen' werden daar een kleine vier jaar geleden door Studio Swelvet geplaatst om de winkelstraatjes op te fleuren, maar bleken een fiasco. "Waarschijnlijk was het ooit een goed bedoeld privé-initiatief, maar omdat je er maar moeilijk bij kan, werden ze niet goed - of helemaal niet - onderhouden en ziet het er vandaag verloederd uit. Daarom laten we ze verwijderen en kunnen we naderhand bekijken hoe we de Borzestraat en de Blauwhondstraat wel fraai kunnen opsmukken", zegt schepen van Openbare Werken Bart De Nijn (N-VA). (WVK)