"Groentje, maar ik ga voor de sjerp" 29-JARIGE FREYA PERDAENS LIJSTTREKKER VOOR N-VA WANNES VANSINA

18 april 2018

02u25 0 Mechelen N-VA trekt in Mechelen niet met Marc Hendrickx als lijsttrekker naar de gemeenteraadsverkiezingen, maar met een verrassende, jonge kandidaat. De partij schuift in oktober gemeenteraadslid Freya Perdaens (29) naar voren. "Al ben ik nog groen, ik ben kandidaat-burgemeester."

Freya Perdaens zetelt sinds twee jaar in de gemeenteraad, maar politiek zit er al van kindsbeen af in. In de lagere (Sint-Pieter)school was ze al kinderrechtenambassadrice, later zetelde ze in de kindergemeenteraad. Na het behalen van haar bachelor Communicatiemanagement aan de Thomas More-hogeschool werd ze eerst kabinetsadviseur voor de stad en later parlementair medewerkster van onder meer huidig eerste schepen Marc Hendrickx. Nu steekt ze hem, toch wat betreft de lijstvorming, naar de kroon. Ze was dan ook erg ambitieus. "De vraag of ik lijsttrekker wilde worden, had ik niet verwacht. Ik was sprakeloos en dat gebeurt niet vaak", lacht ze.





De kersverse lijsttrekster, die momenteel met haar echtgenoot Frederik en hond Chi in Hombeek woont, beseft dat ze weinig ervaring heeft. "Ik ben nog maar een groentje. Het zegt veel over het lef van deze fantastische ploeg. Ik voel mij ook gesteund door een raad van wijzen. Wie mij kent, weet dat ik een bom enthousiasme ben en dat ik niet met mij laat dollen." Of ze zich ook als kandidaat-burgemeester ziet? N-VA behaalde in 2012 na de stadslijst van burgemeester Bart Somers (Open Vld) het tweede meeste zetels. "Ik neem aan dat als je lijsttrekker bent in een centrumstad, je sowieso kandidaat-burgemeester bent. Ik zie mezelf ook zo."





Tweede plaats

Lijsttrekker van 2012 Marc Hendrickx moet zich tevreden stellen met de tweede plaats. "Dit is besproken geweest met een aantal mensen binnen de partij, zowel op lokaal als nationaal vlak. We zijn tot deze oplossing gekomen. Dat is misschien niet gemakkelijk geweest, maar ik heb de klik gemaakt om er ten volle voor te gaan", zegt Hendrickx. "De partij kiest voor verjonging, vervrouwelijking en doorstroming van talent. Ik heb het volste vertrouwen in Freya, die ik toch een beetje heb gekneed." De top-5 wordt vervolledigd met nieuwkomer Yves Selleslagh (bekend als drijvende kracht achter van Posse Leest red.), fractievoorzitter Kerstin Hopf en gemeenteraadslid Melikan Kucam. Minister Johan Van Overtveldt - die speciaal naar Mechelen verhuist - en schepen Katleen Den Roover duwen de lijst.





Over het programma blijft N-VA voorlopig vaag. Veiligheid wordt in elk geval een thema. "Ik groeide op als jong meisje in Nekkerspoel. Veiligheid is iets dat ik meeneem", zegt Perdaens. Van Overtveldt haalt ook de schuldgraad van de stad aan. "Er is veel en goed geïnvesteerd, maar Mechelen zit aan de limiet. Dat ontkennen, is ontkennen dat de zon morgen in het oosten opkomt", zegt de minister.





Ook over de ambities blijft de N-VA, op Hendrickx na, op de vlakte. "De kunstmatigheid van de stadslijst aantonen en opnieuw de grootste partij worden", aldus de eerste schepen.