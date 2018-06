'Golden boy' siert Margaretaplein 13 juni 2018

02u50 0

"Mechelen moet de wereldfiguur die Keizer Karel was, durven te claimen." Met die woorden onthulde schepen van Cultuur Björn Siffer (Groen) dinsdag het kunstwerk 'Powerless Structures fig. 101' van het Scandinavische kunstenaarsduo Elmgeen en Dragset op het Margaretaplein. Met de plaatsing van de 'golden boy' verwijst de stad naar de kinderjaren van Karel V. Het beeld staat dan ook vlak bij de plek waar Karel resideerde (in het paleis van Margareta van York) en de plaats waar hij zijn opvoeding genoot - het paleis van Margareta van Oostenrijk.





"Het kunstwerk beeldt het heldendom van het opgroeiend kind uit eerder dan het heldendom van de machthebbers, zoals gebruikelijker. We plaatsen het kind op een voetstuk en leggen een link met Mechelen Kinderstad." De stad betaalde 189.540 euro. (WVK)