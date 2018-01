"Goed voor club, maar ons hart bloedt" SUPPORTERS REAGEREN VERDEELD OP VERHUIS VAN KANGOEROES WANNES VANSINA ELS DALEMANS

27 januari 2018

03u26 0 Mechelen Het nieuws van de fusie van Pitzemburg Basket Mechelen en Kangoeroes Basket Willebroek slaat in als een bom bij de supporters van die laatste club. Veel Willebroekenaars zien hun nationale ploeg niet graag verhuizen naar de Dijlestad. "Ons hart bloedt, al is dit het beste voor de club", luidt een van de reacties.

De clubs ontvouwden hun plannen donderdagavond op het stadhuis van Mechelen en die bleken voor sommige supporters van de Kangoeroes moeilijk te verteren. "Dit is allemaal achter ons gat bedisseld, een echte schande. De voorzitter denkt enkel aan zichzelf en laat daarbij de supporters in de steek. Ik geef de club geen vijf jaar meer en dan is ze kapot", zegt een van hen. De man, die liever anoniem blijft, is niet de enige die boos is, zo blijkt op sociale media.





Volgens Ivan Van Aken, supporter van het eerste uur en lid van de vzw, doet de verhuis de inwoners van de Kanaalgemeente heel veel pijn. "Als rasechte Willebroekenaar bloedt ook mijn hart. Uiteraard wilde ik dat de club een nieuwe tempel kreeg in de gemeente, maar er moest op korte termijn iets gebeuren. Met de verhuis verliezen we misschien wat eigenheid, maar de club zal hier waarschijnlijk beter van worden. De verhuis moet een kans krijgen."





Licentie

Die mening is ook Nino Roggemans uit Bornem toegedaan. "De Schalk is erg verouderd en er is amper sfeer. Als ik een kwartier langer moet rijden om mijn club in een veel betere zaal aan het werk te zien, dan heb ik daar geen probleem mee."





Een supportersclub heeft de club niet. Een poging er eentje op te richten vorig jaar stierf een stille dood. Volgens voorzitter Luc Katra is de verhuis nodig om tegemoet te komen aan de licentievereisten van de Pro Basketball League.





"Met de gemeente Willebroek is er naar meerdere mogelijke oplossingen gezocht om in De Schalk of de gemeente te blijven. Helaas was het niet mogelijk om voor de eerste nationale ploegen op korte termijn aan de vereisten van de Pro League te voldoen, het bestaan van de club te blijven verzekeren en verdere groei te verwezenlijken", motiveert hij de keuze voor een fusie met Pitzemburg. De nieuwe naam wordt Kangoeroes Basket Mechelen.





Hij benadrukt dat enkel de eerste ploeg in Mechelen zal spelen, maar dat voor het overige de twee clubs behouden wat ze hebben. "De club heeft nu de mogelijkheid om een A-licentie aan te vragen om zo op termijn te kunnen streven en meedingen naar Europees basketbal, iets wat ook de jeugdwerking ten goede komt."





Traditie

Arthur Goethals, voorzitter van de Pro Basketball League, juicht de beslissing alvast toe. "Dit is een enorme stap vooruit voor de Kangoeroes. Ik ben blij dat ze kiezen voor dit project in Mechelen, waar er een grote basketbaltraditie is en waar ze zullen spelen in een zaal waarin basketbalgeschiedenis geschreven is." Goed voor de Kangoeroes dus, maar de gemeente Willebroek is wel een sportief uithangbord kwijt. "Wij konden vanuit de gemeente niet meteen een oplossing bieden voor de vraag naar aangepaste infrastructuur - een capaciteit van 2.000 bezoekers - die nodig was voor de 1ste klasse-wedstrijden. Onze plannen voor de realisatie van een grote sportsite op De Schalk zijn in de maak, maar zo'n project realiseer je natuurlijk niet op enkele maanden", zegt burgemeester Eddy Bevers (N-VA). "In Mechelen konden de Kangoeroes sneller geholpen worden, en men vertelde mij dat dit niet de enige reden is om naar de Dijlestad te verhuizen. Met een stad in de naam van de club zou men een groter potentieel aan sponsors kunnen aantrekken, ook niet onbelangrijk voor dit niveau." Hij benadrukt dat de afdelingen die wél in Willebroek blijven zeker terecht zullen kunnen op de nieuwe sportsite.





