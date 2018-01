"Getelefoneerde vragen" wekken ergernis bij oppositie 25 januari 2018

De Mechelse oppositie ergerde zich dinsdagavond tijdens de gemeenteraadszitting over enkele "getelefoneerde" vragen van meerderheidsraadsleden aan de schepen van hun eigen partij. Zo wilde Tom Kestens (Groen) van Marina De Bie weten hoe de plasticberg kan worden verminderd, vroeg Alexander Vandersmissen (Open Vld) burgemeester Bart Somers naar de invoering van brandweerstickers voor huisdieren en interpelleerde Patrick Princen (Groen) Björn Siffer over 'wachtwandelingen'. "Dit is een telefoongesprek. Het verheugt mij dat leden van de meerderheid spreken met hun eigen schepen", schamperde Frank Creyelman (Vlaams Belang), verwijzend naar de gemeenteraadsverkiezingen. Somers reageerde als door een horzel gebeten. "Als alleen leden van de oppositie iets mogen zeggen, dan is dat fundamenteel ondemocratisch, maar dat verbaast mij van u niet. Wij hebben van u geen lessen te trekken, want toen u hier moest zijn, zat u met dictators en terroristen samen te spannen." Caroline Gennez (sp.a) kwam evenwel tot dezelfde conclusie als Creyelman en riep iedereen op om - de oproep van de voorzitter bij het begin van de zitting indachtig - de verkiezingscampagne net te houden en aanvallen op personen achterwege te laten. (WVK)