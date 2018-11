“Geen verboden wapen maar speelgoed van kinderen” TVDZM

05 november 2018

15u45 0

Openbaar aanklaagster Nele Van Looy vorderde gisteren een geldboete van 150 euro tegen Boubker A. uit Mechelen. De Mechelaar moest zich komen verantwoorden voor het bezit van een houten matrak. “Voor het verboden wapen werd een minnelijke schikking voorgesteld maar die bleef onbetaald”, zei de Mechelse procureur. “Vandaar de dagvaarding voor de rechtbank.”

De Mechelaar liep eind januari 2018 tegen de lamp bij een politiecontrole. Toen de agenten het voertuig doorzochten werd de matrak aangetroffen. “Maar het is absoluut geen verboden wapen”, zei A. op zitting. “Het was speelgoed van mijn kinderen. Naast de matrak lag er ook nog een voetbal in de auto.” Beklaagde vroeg gisteren de vrijspraak. Of rechter Erika Colpin hierop zal ingaan, weten we op 3 december.