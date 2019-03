'Fitdag' moet leerlingen meer doen bewegen Els Dalemans

22 maart 2019

16u13 0 Mechelen Met de tweede editie van een ‘fitdag’ focuste de ouderraad van de Sint Lambertusschool in Muizen (Mechelen) vrijdag op een gezondere levensstijl.

“Vorig jaar werkten we rond gezonde voeding, dit keer gingen we voor meer beweging op school. Net zoals vele volwassenen brengen ook onze kinderen heel wat tijd zittend door. Wij willen die gewoonte doorbreken door de kinderen tijdens de fitdag allerlei speelse activiteiten aan te bieden”, zegt Ann Bogaerts van de ouderraad.

“De dag ging van start met een opwarming op leuke muziek, daarna trok ons fit-team langs de verschillende klassen. Bij de kleuters dansten we de vogeltjesdans en boden we heel laagdrempelige yoga-oefeningen aan. De klassen van de lagere school kregen relaxatie en we speelden ook samen actieve pleinspelen zoals ‘kat en muis’.”

“Tijdens de middagpauze vond een heuse ‘fitfuif’ plaats, na nog een heleboel beweging in de namiddag sloten we onze fitdag samen af met een ‘cool-down’. We hopen dat we zowel de leerlingen als leerkrachten met deze activiteiten konden aanmoedigen om dagelijks wat meer te bewegen, door bijvoorbeeld tussen twee lessen door te kiezen voor een actieve pauze.”