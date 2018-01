"Fier dat ik hier mocht werken" CONSERVATOR SPEELGOEDMUSEUM GAAT NA 33 JAAR MET PENSIOEN ANTOON VERBEECK

02u32 0 Marc Aerts Marc Wellens en zijn opvolgster Vanessa De Geest in het Speelgoedmuseum. Mechelen Marc Wellens (62) is aan zijn laatste maanden als conservator van het Mechelse Speelgoedmuseum bezig. Deze zomer gaat de man na 33 jaar dienst in het museum met pensioen. Zijn opvolgster Vanessa De Geest (33) kan tot dan op zijn ervaring rekenen. "Er staan een aantal vernieuwingen op til. Verjonging is op zijn plaats", aldus Wellens.

In 1984, twee jaar nadat het Speelgoedmuseum in Mechelen het levenslicht zag, maakte Marc Wellens zijn intrede in het museum. Eerst als medewerker voor de opmaak van het jaarboek en onderzoeker van de collecties, nadien vervulde hij er de rol van conservator. Een rol die hij tot op de dag van vandaag nog steeds niet beu is.





Verjonging

"Ik doe het ontzettend graag", vertelt Wellens. "Alleen staan er een aantal vernieuwingen op til. Zo wordt het museum gerenoveerd en wordt er in de toekomst nog meer ingezet op interactie met de bezoekers. Ik zou halverwege de uitrol van deze projecten het museum moeten verlaten. Vandaar dat we nu al kiezen voor een nieuwe conservator, die dan meteen de start van al deze projecten meemaakt. Verjonging is op zijn plaats."





"De komende maanden begeleid ik Vanessa. Op 1 juli wacht mijn pensioen. Het is zeker niet mijn bedoeling om in de zomer de deur toe te trekken en dit hoofdstuk af te sluiten. Ze gaan mij hier nog zien als vrijwillige gids en een aantal collecties van het museum zal ik mee helpen inschrijven: zaken waar ik als conservator vaak de tijd niet voor vond. Het is hier dus nog niet definitief gedaan voor mij. Al zal ik het wel een rustiger aandoen."





Geen onbekende

Met de Mechelse Vanessa De Geest haalt het Speelgoedmuseum geen onbekende binnen als opvolgster van Wellens. "Tien jaar geleden ging ik na mijn studies kunstwetenschappen aan de slag in het museum. Ik begon er communicatieverantwoordelijke en was daarna actief op de wetenschappelijke dienst. Uiteindelijk ruilde ik het Speelgoedmuseum in voor een job in het onderwijs, maar het museum vergeten deed ik niet. Het is een speciale plaats", zegt De Geest. "Toen ik te horen kreeg dat ze een opvolger voor Marc aan het zoeken waren, was ik er als de kippen bij om mijn kandidatuur in te dienen. Ik ben sinds deze week aan de slag in het museum, dus het is nu nog een fase van leren en ontdekken. Met Marc heb ik alvast een goede leermeester."





Bezoek koningin

"Ik heb hier talloze hoogtepunten meegemaakt. Het bezoek van koningin Paola aan onze expo rond koninklijk speelgoed, de evolutie van een museum van één verdieping naar drie verdiepingen, onze speelgoedexpo in China, de succesvolle Lego-tentoonstelling, de tentoonstellingen rond 150 jaar spoorwegen... Ieder jaar was er wel iets om fier op te zijn", legt Wellens uit. "Ik ben ontzettend blij dat ik mijn steentje heb kunnen bijdragen en ben er zeker van dat het Speelgoedmuseum nog veel in zijn mars heeft. Net zoals ik er honderd procent zeker van ben dat Vanessa de ideale opvolgster is."