"Extra waakzaamheid in woonzorgcentra bij deze hitte" 23 juli 2018

Het Sociaal Huis en het Mechelse stadsbestuur roepen op tot extra waakzaamheid en maatregelen in woonzorgcentra, assistentie- en bejaardenwoningen alsook bij de lokale dienstencentra. Dit omwille van de komende hittedagen en ozonpieken deze zomer. "Al zeker tot 30 september zal deze waakzaamheidsfase tellen", zegt Koen Anciaux, voorzitter van het Sociaal Huis Mechelen. "Concreet betekent dit dat er extra koele ruimtes komen, er toezicht geleverd zal worden op voldoende drinken van fris water, er zonneweringsfolie geplaatst zal worden waar mogelijk en ouderen gevraagd worden om lichte kleding te dragen. Verder geven we het advies om geen grote inspanning te doen, is er waterbeneveling mogelijk indien nodig en zullen er naast lichte voedzame maaltijden ook extra parasols geplaatst worden op onze terrassen en tuinen." (TVDZM)