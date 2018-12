‘Europese ministerraad’ van scholieren stemt voor rookverbod Wannes Vansina

11 december 2018

Moet er een Europees rookverbod komen in cafés? Europa Direct trok dinsdagvoormiddag met die vraag naar het Mechelse BuSo De Beemden om aan de hand ervan de werking van de Europese Unie toe te lichten. Acht leerlingen van het zesde en zevende jaar kropen in de huid van de Europese ministers van Gezondheid. Het rollenspel moest hen inzicht geven in het ontstaan van de Europese Unie, de invloed van de Europese regelgeving op hun dagelijkse leven en de werking van de Europese instellingen. De Beemden is een van dertien buitengewone scholen die Europa Direct bezoekt. “Voor hen doen we een extra inspanning. De doelgroep valt vaak uit de boot wat educatief aanbod betreft, terwijl ze op 25 mei evengoed moeten gaan stemmen”, zegt Jeroen Jochems. In de ministerraad resulteerde een stemming overigens in een 5-3 voor een rookverbod. Gevraagd naar hun persoonlijke mening, waren de scholieren unaniem voor.