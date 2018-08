"En nu genoeg geld vinden om op Hawaï te raken" NINKE MEYNEN (24) KWALIFICEERT ZICH VOOR IRONMAN WANNES VANSINA

28 augustus 2018

02u29 0 Mechelen Mechelen is een straffe sportdame rijker: Ninke Meynen (24). Vorig weekend wist de studente zich in Kopenhagen te verzekeren van een ticket voor de iconische IronMan, het WK triatlon op Hawaï. Niet alleen een sportieve, maar ook financiële uitdaging. De familie zamelt nu volop geld in.

Ninke nam op 19 augustus deel aan de Ironman Copenhagen in Denemarken. Ze had maar een sprankel hoop zich te kwalificeren voor het WK, maar ze deed het wel. Met een tijd van 10 uur, 23 minuten en 30 seconden over de 3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en de 42 kilometer lopen behaalde ze een tweede plaats én startrecht op Hawaï. Een droom voor elke triatleet. "Heel grote verwachtingen wil ik nog niet stellen. Ik wil vooral genieten en zien dat ik de finish haal. Ik heb mezelf al overtroffen in Kopenhagen en dit is het cadeau dat ik ervoor gekregen heb." Ze kijkt er enorm naar uit, want Ninke is een globetrotter. Ze deed haar studies interieurvormging aan Thomas More Mechelen deels in Madrid, en haar vriend woont in het Amerikaanse Philadelphia. "Aangezien ik enorm graag reis, is dit een superleuke kans om Hawaï te zien. Na eerder dit jaar de 'Escape from Alcatraz'-triatlon al te hebben meegedaan, is het fijn om mijn seizoen af te sluiten met deze wedstrijd. Een zotter jaar zal ik niet gauw meer hebben."





Vakantiejobs

Ninke kreeg de smaak voor triatlon zeven jaar geleden te pakken, toen ze op aanmoediging van haar zus meedeed aan een schooltriatlon. Intussen is de sport haar uitlaatklep. Ze is naar eigen zeggen gemaakt om te sporten en kan niet stilzitten. "De voorbereidingen zullen voornamelijk in Philadelphia gebeuren. Mijn coach kent me goed genoeg om aan te voelen wat ik precies nodig heb." Sportief zit dus alles snor, maar financieel is het een uitdaging. Omdat ze niet is aangesloten bij een club en geen omkadering of steun heeft, moet ze de kost voor Hawaï - alles bij elkaar zo'n 5.000 euro - volledig zelf dragen. Tot nog toe financierde ze haar wedstrijden, trainingen en haar personal trainer van het geld dat ze bijeenspaarde met vakantiejobs. Fietsenhandelaar Craenhals uit Hombeek schonk haar een racefiets. De vzw Vossen met de Meynen van haar vader, die goede doelen naar de ziekte van Duchenne steunt, leverde een passende outfit. De vzw gaat nu ook tot actie over. "We verkopen ons gekende bier om Ninke te ondersteunen en zo haar grote droom te verwezenlijken. Andere acties volgen", zegt trotse papa Jef Meynen.





Er werd ook een rekeningnummer geopend: BE56 7360 5048 1288. Contact opnemen kan via jef.meynen@hotmail.com of 0498/21.78.22. Of we na Hawaï nog veel van Ninke zullen horen als triatlete? "Ik zal er nooit voor kiezen om triatlon als prof te doen. Triatlon zal een hobby blijven, maar dat neemt niet weg dat ik niet elke kans zal nemen om aan belangrijke wedstrijden mee te doen en soms daarbij mijn prioriteit te leggen. Triatlons lopen is namelijk mijn manier om de wereld te ontdekken."