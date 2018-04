"Elkaar het leven niet te moeilijk maken" 25 april 2018

Jan De Nys, gedelegeerd bestuur van Retail Estates, voerde de onderhandelingen met de stad namens de huurders. "We hebben afgesproken om elkaar als goede buren het leven niet te moeilijk te maken. De stad heeft belooft om ervoor te zorgen dat er parking zal zijn tijdens de werkzaamheden op het Rode Kruisplein zodat vooral JBC en AS Adventure, die geen parking hebben, niet worden doodgenepen. Alle winkels krijgen ook voorrang voor de verhuis naar de toekomstige retailsite van de lus een de E19, ook de textiel. Die wilde de stad eerst in het verlengde van de Bruul, maar de huurders hebben de hakken in het zand gezet." Hij geeft nog mee dat de huurders nooit voorstander waren van de plannen. "Ik hoop dat ze een goede bijdrage leveren aan de sanering van de stadsfinanciën, want daar is dit toch allemaal mee begonnen." (WVK)