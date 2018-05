"Eerste keer feest in onze nieuwbouw" BRAND VERWOESTTE TIEN JAAR GELEDEN BASISSCHOOL DE ABEEL ELS DALEMANS

07 mei 2018

02u32 0 Mechelen Met een druk bijgewoond schoolfeest op een zonovergoten zaterdag startte basisschool De Abeel in Mechelen het voorbije weekend aan een gloednieuw hoofdstuk. "Tien jaar geleden verwoestte een brand onze schoolgebouwen, nu vieren we voor het eerst feest in onze nieuwbouw", zegt directeur Dirk Van Steyvoort.

In april 2008 werd Van Steyvoort uit zijn slaap gebeld met de melding dat de klassen in de Ivo Cornelisstraat in brand stonden. "Ons schooltje - een afdeling van basisschool Maurits Sabbe en onderdeel van Scholengroep 5 - heette toen De Elmertjes en bestond maar uit twee kleuterklasjes met enkele tientallen leerlingen. Maar die kleintjes waren wel àlles kwijt, want de paviljoenklassen waren helemaal verwoest. Maar al even groot als de schade was de solidariteit in de wijk: de brand woedde op zaterdagnacht, op zondag stond iedereen klaar om te helpen. We konden terecht in een tijdelijke unit van stad Mechelen op het terrein, kregen meubilair van onze hoofdschool te leen, de buren brachten speelgoed en hielpen poetsen en inrichten... Op maandag konden we de schoolpoorten alweer openen voor onze kleintjes", zegt de directeur.





Prefabklasjes

"We merkten meteen dat dit wijkschooltje potentieel had: elk volgend jaar kwam er een leerjaar én dus ook een prefabklasje bij. Zo konden we uitgroeien tot een volwaardige basisschool en aankloppen bij de bevoegde overheid met de vraag om subsidies voor een nieuwbouw. De gebeurtenissen en het capaciteitsgebrek zorgden ervoor dat het dossier snel en vlot werd behandeld. Na een chaotisch en stoffig jaar konden we dit prachtige gebouw, een investering van 4 miljoen euro, in gebruik nemen. Eindelijk konden de prefabklassen afgevoerd worden! We beschikken nu over 9 lokalen voor alle leerjaren, een grote eetzaal en een sportzaal die ook buiten de schooluren gebruikt kan worden door anderen. Ook ons voetbalveldje stellen we open voor de jongeren in de buurt. De kinder- en tienerwerking van de stad Mechelen J@M vond intussen ook een onderkomen op de site, we zijn nu véél meer dan zomaar een school. Net daarom organiseren we, met alle werken eindelijk achter de rug, ons eerste schoolfeest in de nieuwbouw voor onze kinderen, ouders én onze buren."





In tegenstelling tot vele andere Mechelse scholen, heeft De Abeel nog capaciteit om te groeien. "We beschikken over alle leerjaren, maar het zesde telt bijvoorbeeld maar tien leerlingen. We hopen vooral op een diversere sociale mix, hiervoor starten we samen met stad Mechelen een diversiteitstraject op. Ook de opwaardering van de ooit zo beruchte Mahatma Gandhiwijk, kan hierbij helpen. De hele buurt wordt onder handen genomen en er komen nieuwe woningen bij. Het gaat vanaf nu alleen maar béter worden, in onze wijk en in onze school."