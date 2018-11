“Een patiënt moet zichzelf in de spiegel zien, niet zijn ziekte” Kappers en schoonheidsspecialisten opgeleid tot ‘kanker professionals’ Wannes Vansina

20 november 2018

14u41 0 Mechelen Twaalf schoonheidsspecialistes en kappers hebben dinsdag in AZ Sint-Maarten in Mechelen een certificaat ‘Kanker Beauty/Hair Professional’ in ontvangst genomen. Een van hen opent prompt een eigen haarwerksalon in het nieuwbouwziekenhuis. “Mijn inspiratie? Mijn zieke moeder”, zegt Duffelaar David Schroeven.

De twaalf kregen van de vzw Institute for Professional Care in samenwerking met onder meer Sint-Maarten twintig lesdagen theorie over kanker en de mogelijke behandelingen en liepen vervolgens een stage. Tijdens het intensieve traject leerden ze omgaan met patiënten die oncologische zorg nodig hebben. Voortaan kunnen mensen getroffen door kanker in hun salon terecht voor een professionele behandeling van de huid of de haren door mensen die weten wat ze doormaken. “We ondersteunen dit project als ziekenhuis omdat we willen dat een patiënt die in de spiegel kijkt, zichzelf ziet en niet zijn ziekte”, zegt dokter Jill Wagemans van de dienst medische oncologie. De patiënten zijn met veel. “Hoe langer hoe meer mensen worden ziek. Gelukkig kunnen we hen beter helpen en meer mensen genezen, maar de kost is zeer hoog. De behandeling heeft vaak een grote impact op hun levenskwaliteit. De impact van kanker is levenslang, de impact van de behandeling ook. In het ziekenhuis worden ze maximaal ondersteund, maar eens ze dat hebben verlaten, moeten ze terecht kunnen bij mensen die weten wat ze doen”, aldus Wagemans.

“Patiënt moeten afgeven”

Opvallend: een van de twaalf deelnemers is heel recent gestart met een studio in pruiken en sjaaltjes in het ziekenhuis zelf. “We hebben een aanbesteding uitgeschreven omdat we het belangrijk vinden dat we alles op een plek kunnen aanbieden. Patiënten kunnen bij ons naar de apotheek, maar dus ook een pruik krijgen”, zegt Jacob Jaeken, clusterverantwoordelijke zorg van AZ Sint-Maarten. De keuze viel op David Schroeven, die al Hair2care uitbaat in Duffel. “Ik ben met pruiken begonnen omdat mijn mama ooit kanker heeft gehad.” Hij heeft al tien jaar ervaring, maar wilde meer weten over het kankerverhaal. “Toen ik hoorde dat ze de cursus voor het eerst ook voor kappers organiseerden, heb ik niet getwijfeld. Het was een heel intense opleiding. Emotioneel ook. We hebben een patiënt een jaar lang moeten volgen. Ik heb die persoon moeten afgeven. Dat zal een litteken blijven, maar ik heb enorm veel geleerd.”

“Mijn inspiratiebron overleed”

Ook Isabelle Nijs ontving het certificaat. Sinds drie jaar runt ze Hairhospitality in Betekom. “Ik heb altijd in de jury gezeten van de Hairdressers Award. De organisator daar had zelf een haarwerkinstituut, maar is intussen spijtig genoeg aan kanker overleden. Hij is mijn inspiratiebron geweest om met haarwerken te starten.”

“Zelf patiënt”

Heel heftig is het verhaal van Karen Van Geit uit Wolvertem. Zij verloor 2,5 jaar geleden haar vader aan kanker, recenter ook haar schoonvader aan de ziekte. Zelf kreeg ze huidkanker in aanloop naar de opleiding. “Over het medische aspect van kanker had ik bijgevolg niets meer te leren, maar ik leerde veel over het psychologische aspect. Hoe ga je om met het ziek zijn?” In haar kapsalon k’Allure in Wolvertem zijn alle zieken welkom. “Mensen 10 minuten geluk geven, 10 minuten laten vergeten dat ze ziek zijn, dat is fantastisch. Zelf kon ik daar een hele dag op teren.”