"Editie Dijlefeesten voor de geschiedenisboeken" 30 juli 2018

02u38 0 Mechelen De organisatoren van de Dijlefeesten mogen terugblikken op een uiterst succesvol weekend. De 43ste editie was het Mechelse festival was er zelfs "een voor de geschiedenisboeken".

De opnieuw drie dagen durende Dijlefeesten gingen vrijdagavond van start met naar schatting zo'n 5.000 bezoekers - het is moeilijk tellen op gratis festivals. Het Cultuurplein en de grote zaal van het Cultuurcentrum stonden ondanks de hitte vol, op het nieuwe plein rond de deejay booth werd gedurig gedanst. Het werd telkens een groot feest, zonder incidenten. "Niet alleen de nieuwe indeling van het plein, ook muzikaal was deze editie fantastisch, met geweldige concerten van onder meer Zwangere Guy, Portland, Stijn en Teen Creeps. En dan moeten straks de twee winnaars van De Nieuwe Lichting nog komen: Chackie Jam en SONS. Dit is een editie voor de geschiedenisboeken", aldus voorzitter Alain Croon zondag. Ook de omzet was goed, niet onbelangrijk voor de organisatie van een gratis festival. De voorzitter steekt de pluim op de hoed van zijn vier jonge medeorganisatoren. "Ons nieuwe team is goed bezig. Ze trekken dit festival op een ongelofelijke manier", looft hij hun inzet. De toekomst van het oudste festival van Mechelen lijkt dus verzekerd. (WVK)