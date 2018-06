"Dood Qiyo mag niet voor niks zijn geweest" 16 juni 2018

Zoo Planckendael verkoopt vanaf dit weekend sleutelhangers en postkaarten ten voordele van onderzoek naar olifantenherpes. Dat is de ziekte waaraan op 28 mei Qiyo overleed, de jonge olifant die vandaag zaterdag 3 jaar zou zijn geworden. "De dood van Qiyo mag niet voor niks geweest zijn. We doe al veel, maar er kan nog meer gebeuren", zegt verzorger Ben Van Dyck. Een bijdrage storten kan ook via het speciaal voor dit onderzoek in het leven geroepen rekeningnummer BE66 7350 1419 6643. Gehoopt wordt dat een vaccin kan worden gevonden waarmee jonge olifantjes kunnen worden ingeënt. Olifantenherpes maakt wereldwijd veel slachtoffers. De voorbije jaren zijn vijftig gevallen bekend van jonge olifanten die stierven aan de ziekte. (WVK)