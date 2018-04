"Dit is geen keuze tegen sp.a" TINE VAN DEN BRANDE EN BERT DELANOEIJE STAPPEN OVER NAAR GROEN ELS DALEMANS

05 april 2018

02u35 0 Mechelen De Mechelse gemeenteraadsleden Tine Van den Brande en Bert Delanoeije stappen over van sp.a naar Groen. Ze leggen hun mandaat in de gemeenteraad meteen neer. "Dit is geen keuze uit opportunisme of tégen sp.a", zegt Van den Brande.

Bert Delanoeije, medewerker van Natuurpunt en één van de drijvende krachten achter het natuurbehoud in de Mechelse regio, is nu twaalf jaar politiek actief als ocmw- en gemeenteraadslid. Actrice en presentatrice Tine Van den Brande zetelt al zes jaar in de gemeenteraad als onafhankelijke voor sp.a. "Ik ben bij sp.a met open armen ontvangen, heb altijd veel hulp gekregen en mijn eigen ding kunnen doen. Dit is dan ook geen keuze tégen deze partij", benadrukt Van den Brande.





Duurzame thema's

"Uit de vele gezamenlijke nabesprekingen van de gemeenteraad merkte ik echter meermaals dat ik de passie voor duurzame thema's het meeste voel bij Groen. Dit is simpelweg niet de 'core business' van sp.a, maar wél waar ik voor wil staan. Daarom besloot ik niet enkel voor de interessante discussies met Groen te gaan, maar in de toekomst ook samen gemeenteraden voor te bereiden en beleidsplannen uit te werken."





Van den Brande zetelde bij sp.a als onafhankelijke, maar schaft zich nu wél een lidkaart van Groen aan. "Groen maakt deel uit van de stadslijst Vld-Groen-m+, waar ook heel wat andere onafhankelijken zich bij aansloten. Ik wil binnen dat grote geheel heel duidelijk kiezen voor Groen als partij. Bert Delanoeije en ik zetten deze stap ook bewust als tandem: wij vullen en voelen elkaar goed aan en duurzame verhalen zitten in ons DNA."





Ook volgens Groen-kopman Kristof Calvo is deze overstap van beide sp.a-gemeenteraadsleden een logische stap. "Deze operatie is niet cynisch of lelijk bedoeld, ze overstijgt de partijpolitiek en gaat vooral om het bundelen van talenten om aan de verdere groei van onze stad te werken. Bert heeft een groot hart voor zowel mens als natuur en is vooral een doener. Tine is volhardend en daagt anderen altijd net genoeg uit. Dit plaatje klopt, ik had de vraag gewoon veel eerder aan dit duo moeten stellen."





Toch is het niet de eerste keer dat Groen in de sp.a-vijver vist. "Zes jaar geleden haalde Groen sp.a-raadslid Björn Siffer bij onze partij weg om schepen te worden, het wordt dus stilaan de stijl van het huis en vooral hun manier om aan politiek te doen", reageert Caroline Gennez (sp.a).





Sterke mensen

"Het staat Tine en Bert natuurlijk vrij om deze keuze te maken, wij hebben nog meer dan voldoende sterke mensen aan bord om te blijven focussen op en werken aan de vele problemen van de Mechelaars."