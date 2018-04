"Die foto was een grap" HOOFDINSPECTEUR (37) RISKEERT ZES MAANDEN NA 'RACISTISCHE' POST TIM VAN DER ZEYPEN

17 april 2018

02u46 0 Mechelen De 37-jarige Bert V.L., hoofdinspecteur bij de politie van Mechelen-Willebroek, riskeert zes maanden cel. De dertiger verspreidde vorig jaar een foto van diversiteitsexpert Jinnih Beels. "Aanzetten tot racisme", zegt het parket. "Het was een grap", reageerde de dertiger.

Gisteren gaf de Mechelse hoofdinspecteur eindelijk wat meer uitleg over de foto die eind februari 2017 opdook in een Whatsapp-groepje onder agenten van de politiezone. Op die foto stond naast diversiteitsexpert en toenmalig politiecommissaris Jinnih Beels ook de tekst (met taalfout): 'En waarom zou ik je een hand moeten geven? Jou (sic) kleur staat mij niet aan.' De dertiger werd snel geïdentificeerd als maker én verspreider van de foto. Gisteren moest hij zich komen verantwoorden voor rechter Erika Colpin. "Het was een grap, een steek onder water en humoristisch bedoeld", zei de hoofdinspecteur. "Ik heb een domme fout gemaakt en ik wil me excuseren aan iedereen die daardoor is gekwetst maar ik heb nooit de intentie gehad om iemand te kwetsen of laat staan om aan te zetten tot haat."





Het parket had een heel andere mening. "Humor is een ding maar er zijn grenzen aan humor", aldus de openbaar aanklager. Volgens haar wist de hoofdinspecteur maar al te goed wat hij deed toen hij die foto maakte: "Meneer probeert zijn daden altijd goed te praten maar eigenlijk wou hij - dit terwijl hij als hoofdinspecteur een voorbeeldfunctie heeft - aanzetten tot haat en discriminatie ten opzichte van Jinnih Beels én de allochtone bevolking in het algemeen." Er werd zes maanden en een geldboete van 1.200 euro geëist. De politiezone stelde zich burgerlijke partij en vroeg gelet op het opgelopen imagoschade een schadevergoeding van een euro.





Vrijspraak

De hoofdinspecteur en zijn raadsman Frédéric Thiebaut gingen vol voor de vrijspraak. "Wij komen niet ontkennen dat hij die foto gemaakt heeft en heeft verspreid", aldus meester Thiebaut. Verder benadrukte de raadsman nog dat zijn cliënt geen racist is. "Ik verwijs graag naar de verklaringen van zijn collega's en kennissen. Niemand van hen hoorde hem ooit een racistische opmerking maken. In tegendeel zelfs. Hij wordt geprezen voor zijn inzet tijdens interventies. Ongeacht welke huidskleur ze ook hebben", klonk het nog.





Tot slot vond de raadsman nog dat er helemaal geen misdrijf heeft plaatsgevonden. "Stel dat u oordeelt dat het om racisme gaat. Wat op zich een uiting van vrije mening is. Het was nooit de intentie om aan te zetten tot discriminatie of haat. Er is dus helemaal geen sprake van een misdrijf", ging meester Thiebaut verder.





De zitting gisteren verliep rustig en sereen. Een dertigtal agenten en collega's van de hoofdinspecteur woonden de zitting bij. Zij kwamen allemaal hun steun betuigen. Het waren er gisteren iets minder dan toen de zaak werd ingeleid in januari. Er waren destijds zelfs verzoeningsgesprekken tussen de korpsleiding en het politiekorps nodig om de plooien opnieuw glad te strijken. Een vonnis in de zaak volgt op 14 mei.