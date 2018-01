"Dekoloniseer stad en geef Lumumba een straat" 02u51 0 Foto David Legreve Actievoerders kwamen naar de Grote Markt. Mechelen Hand in Hand en partners hebben gisteren in Mechelen een zogenaamde dekoloniseeractie gehouden, tegen racisme, discriminatie en ongelijkheid en tegen plaatsnamen en beelden die de kolonisator verheerlijken.

De actie vond niet toevallig gisteren plaats. "17 januari is de dag dat de Congolese onafhankelijkheidsleider werd vermoord door Belgische milities", zegt Walter Andino, coördinator van de Mechelse actie. Lumumba wordt aanzien als een symbool van dekolonisering en zijn beeltenis was dan ook prominent aanwezig op de Grote Markt. De actievoerders vragen Lumumba-pleinen, -straten en -standbeelden te voorzien in de Belgische steden in plaats van deze die de kolonisatie verheerlijken. "Zoals de Van Kerckhovenstraat en het monument op de Schuttersvest", zegt Andino. Het eerste verwijst naar de wrede kolonisator Willem Frans Van Kerckhoven, het tweede naar 31 Mechelaars die stierven tijdens het koloniale bewind van Leopold II. Volgens Hand in Hand zijn racisme en de kwalijke gevolgen ervan, zoals discriminatie op de arbeidsmarkt en huisvesting, een gevolg van het kolonialisme en de hardnekkige koloniale denkbeelden. Nieuw is de vraag overigens niet. Sp.a opende in augustus al de discussie over de straatnaam en het beeld. Intussen werd de kwestie een keer besproken op een commissievergadering en konden de politieke fracties aangeven welke straatnamen zij problematisch vinden. Een conclusie blijft evenwel uit. Daarom wil sp.a het onderwerp terug naar de gemeenteraad brengen. (WVK)