"Dealers verdienden 7.500 euro per dag" POLITIE ROLT EEN VAN GROOTSTE COCAÏNEBENDES VAN REGIO OP TIM VAN DER ZEYPEN

18 mei 2018

02u32 0 Mechelen Acht jongeren tussen twintig en dertig jaar oud zijn opgepakt en worden verdacht voor het verhandelen van cocaïne. De acht gingen professioneel tewerk en draaiden omzetten van 7.500 euro per dag. Opmerkelijk is dat de bende bewust uitweek naar de rand omwille van de doorgedreven controles in Mechelen.

Met de arrestaties van alle verdachten halen het parket en politie een van de grootste en professioneelste cocaïnebendes van het afgelopen jaar van straat. "Een nieuw succesverhaal in onze strijd tegen drugs", vertelt parketwoordvoerster Lieselotte Claessens. Alle negen verdachten van de bende werden maandag door een honderdtal agenten waaronder leden van de Speciale Interventie Eenheid uit hun bed gelicht en gearresteerd. Een van hen werd uit zijn auto gehaald. De man was op weg naar een afnemer. Onderzoeksrechter Theo Byl hield acht personen aan. "Zeven moesten naar de cel, een kreeg een enkelband. Verder werd er nog een negende verdachte vrijgelaten uit medische reden. Het ging om een zwangere vrouw", bevestigt Claessens.





De omvang van de bende is bijzonder groot.





'Logistiek verantwoordelijke'

Volgens het gerecht waren de dealers actief in Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en in de Brusselse regio. Buiten enkele bovendealers die hun straatdealers voorzagen van cocaïne, stond er ook nog een man in als logistiek verantwoordelijke. "Zijn taak bestond uit het huren van de wagens en hij was verantwoordelijk voor de voertuigwissels onder de bendeleden", gaat Claessens verder. Verder was er ook nog een hoteluitbater uit Schaarbeek verantwoordelijk voor de safehouses voor de dealers. Opmerkelijk is dat bij de huiszoekingen in het hotel een overzicht werd teruggevonden met daarin een planning van de dealers en een overzicht van hun dagopbrengsten. "De dealers hadden een 150-tal klanten per dag. Ze draaiden een omzet van 7.500 euro", verduidelijkt Claessens.





De raadkamer beslist vandaag of de acht aangehouden bendeleden langer in de cel moeten blijven. Een van hen ziet die aanhouding wellicht verlengd. Het gaat om een spilverdachte. De man bevoorraadde vanuit zijn cel in de gevangenis van Turnhout zijn straatdealers. Op die manier konden onder meer afnemers uit Denderleeuw, Buggenhout, Ternat, Groot Bijgaarden, Merchtem en Vilvoorde van drugs worden voorzien. Bij de huiszoekingen werd ook heel wat geld, een viertal wagens, verschillende gsm's, net geen drie kilogram aan drugs en drie wapens in beslag genomen. Met het oprollen van de bende, stelt het parket en politie ook steeds vaker vast dat Mechelse dealers steeds vaker uitwijken naar buurgemeenten.