“Dealende jongeren” slaan man in elkaar nadat hij foto van hen maakt Wannes Vansina

20 februari 2019

15u28 0 Mechelen Een gebroken neus, een hersenschudding en kneuzingen over zijn ganse lichaam. Dat is wat timmerman Patrick Soetewey (55) uit Mechelen overhoudt aan een vechtpartij met verschillende jongeren. “Ze waren aan het dealen en zorgden voor overlast, waarop ik een foto maakte. Daarop hebben ze mij in elkaar geslagen.”

De feiten dateren van afgelopen vrijdag. Een groepje jongeren verzamelde zoals zo vaak aan de parking aan de Grote Nieuwedijkstraat en de Zandstraat, aan de Goede Herder op de grens van Mechelen en Sint-Katelijne-Waver. “Er stond een BMW cabrio, dak open, de muziek volle bak. Het was een komen en gaan van wagens – waarschijnlijk waren ze aan het dealen. We hebben de politie gebeld, maar die had daar geen oren naar”, doet Soetewey zijn verhaal.

Omdat er rond middernacht nog altijd lawaai was, kwam hij weer uit bed en ging hij naar buiten om te horen bij de friturist of daar alles in orde was. “In het voorbijgaan trok ik een foto van de nummerplaat. Die gasten hebben dat gezien en mij benaderd. Ik beloofde de foto te deleten, maar ze moesten mijn gsm hebben. Ik heb mij proberen te verdedigen, maar dan heeft een van hen mij achteraan in mijn knie geraakt, waarop ik ben gevallen en ze op mij zijn beginnen stampen.”

Zijn vriendin Valérie opende daarop het raam en riep dat ze de politie had gebeld en dat deze daar meteen zou zijn. “’Stop met zagen en kruip in uw bed’, riepen ze terug”, vertelt ze. Maar gelukkig voor Patrick namen ze toch de benen. “Ze zijn met gierende banden vertrokken, op een na. Die heeft mij nog ‘met volle sloef’ in mijn gezicht getrapt alvorens ook weg te vluchten. Ik ben tot tussen de palen gekropen omdat ik schrik had dat ze zouden terugkomen en mij overrijden.”

Het koppel heeft grote vragen over het optreden van de politie. “Pas na drie kwartier kwam een patrouille opdagen, een uit Heist-op-den-Berg nota bene. Mechelen was met andere zaken bezig, wij waren geen prioriteit”, zegt Valérie. “En toen we maandag met bewijsmateriaal als drugsballonnetjes naar het commissariaat gingen, werd ons gezegd dat terug mee te nemen. ‘Bij jullie vindt Bodukap het gemakkelijker terug dan bij ons’.”

Het koppel hoopt dat de daders snel kunnen worden gevat. Moeilijk kan dat volgens hen niet zijn aangezien ze met hun BMW en Golf via een ANPR-camera moesten. “Ik ben de cabrio gisteren met de wagen nog tegengekomen in de Grote Nieuwedijkstraat”, zegt Christine. Patrick is intussen weer aan het werk. “De dokter verklaarde mij een maand werkongeschikt, maar dat kan niet. Ik ben zelfstandige.”

Sinds de aangifte in Mechelen heeft het koppel niets meer van de politie gehoord. Commissaris Marc Dondeyne van Bodukap, de politiezone die het onderzoek moet voeren, zoekt uit hoe dat komt. “Mogelijk is dit door omstandigheden wat tussen wal en schip gevallen, maar ik zorg ervoor dat zal gebeuren wat moet gebeuren”, verzekert hij. Dat een ploeg helemaal uit Heist-op-den-Berg moest komen, is vrij uitzonderlijk. “Blijkbaar was het die nacht heel druk en konden zij het snelste tussenkomen.”