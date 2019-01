“De toekomst van Kucam bij N-VA? Miniem tot onbestaande.” Wannes Vansina

16 januari 2019

17u50 0 Mechelen Miniem tot onbestaande. Zo groot acht Marc Hendrickx de kans dat zijn partijgenoot Melikan Kucam nog een plaats krijgt binnen de N-VA. Kucam wordt verdacht van mensensmokkel, omkoping, criminele zaken en afpersing. Indien de speurders dat nodig achten, wordt hij vandaag voorgeleid voor de onderzoeksrechter.

Speurders vielen dinsdag binnen bij Melikan Kucam (44). Ze voerden een huiszoeking uit en namen de N-VA-politicus en ondernemer mee voor verhoor. Sindsdien zit hij in voorhechtenis. Het gerecht verdenkt hem ervan tienduizenden euro’s te hebben ontvangen om humanitaire visa te helpen regelen voor oosterse christenen. Advocaat Frank Coel wenst voorlopig niet te reageren. “Ik wacht het verdere verloop en de onderzoeksdaden van de onderzoeksrechter af. Tot dan geen commentaar”, klinkt het. Voorlopig werden in het dossier geen arrestaties van andere betrokken verricht.

De doorgaans geïntegreerde maar gesloten Assyrisch-Chaldese gemeenschap zwijgt voorlopig. Sommige lijken schrik te hebben voor de invloedrijke Kucam, die als voorzitter van het Vlaams-Assyrisch Huis vaak als spreekbuis fungeerde. Als ze al reageren, dan liever anoniem. Sommige zeggen geschokt te zijn, andere mensen uit zijn entourage suggereren een afrekening. Ook is er ongerustheid over de gevolgen. “Dit straalt af op gans onze gemeenschap”, klinkt het. Het gaat in Mechelen om zo’n 300 gezinnen of 1500-2000 personen, vaak georganiseerd in families. De meeste zijn afkomstig uit het buurt van het Turkse dorp Hassana, onder wie ook Kucam. Ook hij moest er – op 9-jarige leeftijd - vluchten omdat het dorp werd verwoest.

Woensdag reageerde de Mechelse N-VA-afdeling voor het eerst bij monde van gemeenteraadslid en Vlaams parlementslid Marc Hendrickx. Hoewel verschillende politieke fracties dinsdag aangaven al verhalen te hebben opgevangen over het reilen en zeilen van Kucam, kwam de aanhouding voor de partij volgens de politicus en advocaat als een donderslag bij heldere hemel. “Mocht ik het wel hebben geweten, dan was het mijn deontologische plicht geweest om naar de politie te gaan”, zegt Hendrickx.

Kucam werd dinsdag meteen geschorst als partijlid. Of de papa van vier nog een toekomst heeft bij N-VA? Hendrickx: “Ik acht die kans miniem tot haast onbestaande, al mag ik niet vooruitlopen op de feiten. De rechtbank moet zijn werk doen. Na zijn voorlopige hechtenis zullen we een gesprek hebben, in zover hij zelf zijn ontslag niet geeft.” Kucam is zes jaar gemeenteraadslid en stond daarvoor verschillende keren (op een onverkiesbare plaats) op de lijst bij CD&V. Neemt hij ontslag uit de gemeenteraad, dan zal hij worden opgevolgd door Kerstin Hopf.