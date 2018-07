"De mooiste inkom van Mechelen" ZANDPOORTVESTPLEIN INGEHULDIGD DIJLE OPENGELEGD DIJLEPAD VERNIEUWD WANNES VANSINA

14 juli 2018

02u45 0 Mechelen Bezoekers zijn laaiend enthousiast over het Zandpoortvestplein dat gisteren tussen de twee hogeschoolcampussen is ingehuldigd: "Dit is de mooiste inkom van Mechelen." Na veertig jaar komt de Dijle er weer boven water. En na een sluiting van ruim drie jaar is ook het vernieuwde Dijlepad heropend.

Het project heeft een behoorlijke voorgeschiedenis. Al in 2013 sloegen De Vlaamse Waterweg en de stad Mechelen de handen in elkaar om pas in april vorig jaar te starten met de werken. De versleten parking verdween - volgens de stad zijn er toch voldoende plaatsen in de omliggende parkeergarages - en de ingekokerde Dijle werd weer opengemaakt. Aan de kant van de Ham is een bloemrijke oever aangelegd, ertegenover kwamen grote natuurstenen trappen die leiden naar het lager gelegen bordes aan het water. "Door de Binnendijle open te leggen, schatten we de rivier opnieuw naar waarde. Het is een natuurlijke waterloop met groene oevers waar het heerlijk toeven wordt", voorspelt Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg. "Prachtig", vindt Luc 'Vis' Mariën, die voor de opening maatjes serveerde. "Dit geeft mij het gevoel van New York, van een veel grotere stad dan Mechelen eigenlijk is. Zou het water proper genoeg zijn om in te zwemmen?"





Boottochtjes

De plek nodigt in elk geval uit om te ontspannen. Niet toevallig werd de in ere herstelde waterloop feestelijk ingevaren. De Mechelaars zullen er voortaan wel vaker de bootjes van Malinska zien. "Op onze vraag werd een aanlegsteiger bijgeplaatst", zegt Walter Smits. "Ons hoofdvertrekpunt blijft de Haverwerf, maar daarnaast zullen we van hieruit boottochtjes kunnen organiseren op de Binnendijle. Later willen we dat, na de opening van het hotel in de oude zwemdok, ook doen vanuit het Keerdok." Een ander publiek: congresgangers. "We zijn in onderhandelingen met Lamot of we niet als shuttle kunnen fungeren." Burgemeester Bart Somers (Open Vld) ziet ook mogelijkheden voor kajakkers, kanovaarders en suppers. "Zo kan Mechelen ook vanop het water ontdekt worden."





Het plein wordt een toegang tot de stad voor wandelaars en fietsers, want net nu gaat ook het pad langsheen de Dijle weer open. Meer dan drie jaar lang was het gesloten voor de bouw van een auto- en treinbrug in het kader van het stationsproject Mechelen In Beweging. Voor de heropening kreeg het hout onder de spoorwegbruggen een opfrisbeurt met nieuwe antislipleggers en verlichting. De stad veranderde ook het oude dolemietpad in een fietspad in asfalt. Het pad werd gemist, want het werd meteen druk gebruikt. "Ik heb lang op de heropening gewacht. Ik ging er altijd lopen. Het is echt wel mooi", zegt Inneke Le Beer. Ook fietser Geert Van den Bergh vindt het schitterend. "Het hout ziet er ook een stuk minder glad uit dan het vroeger was."