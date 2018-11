“De Mechelaar hoeft deze winter niet naar Keulen” mmMechelen Feest stelt uitgebreid winterprogramma voor Wannes Vansina

23 november 2018

De Mechelaar hoeft zich tussen 7 december en 6 januari geen weekend te vervelen. Mechelen houdt je Warm pakt voor het eerst uit met vijf volwaardige feestweekends, met onder meer drie weekends Kerstmarkt aan de Dijle, de terugkeer van de Schaatsboot en – hét hoogtepunt - Mechelen in Vuur en Vlam.

“Het was al traditie dat de Mechelaar niet naar het buitenland hoefde in de zomer, dat is nu ook het geval in de winter”, zegt voorzitter van mmMechelen Feest Kristof Calvo (Groen). “De Maneblussers hoeven niet naar Keulen, ze kunnen de fiets nemen.” Starten doet Mechelen houdt je Warm met de opening van de Schaatsboot, op dezelfde locatie als vorig jaar. Kunstschaatsclub Hivernia zal de piste openen met een intense show van een halfuur. “We zijn fier dit als club te mogen doen”, zegt Gerda Vandezande. Goed nieuws voor de fervente schaatsers: dankzij de invoering van een 10-beurtenkaart doen zij een goede zaak. Datzelfde weekend vindt Café Culinair plaats, een nieuw horeca-initiatief rondom de schaatspiste. “Ondanks de voor de horeca drukke eindejaarsperiode vonden we vrij gemakkelijk negentien partners. Het is erg fijn om als horeca uit groot Mechelen ons via deze weg te kunnen voorstellen aan de bezoekers. Onder meer Ken Verschueren is van de partij”, zegt Bruno Iwens van ’t Witte Goud. Bezoekers mogen zich verwachten aan een ‘food walhalla’ met gerechten als Indische pannenkoeken, pensjes van snoekbaars met Avrugakaviaar, traditionele Ierse gerechten, beer parings en taco’s. Op 8 december is het centrum van Mechelen overigens ook het decor voor loopevenement Urban Trail. “Kortom, een stevig openingsweekend”, zegt Calvo.

Drie weekends kerstmarkt

Een weekend later opent de Kerstmarkt aan de Dijle, dat voor het eerst drie weekends zal duren. Door de grote vraag bij zowel bezoekers als standhouders vindt de Kerstmarkt aan de Dijle dit jaar plaats van 14 t.e.m. 16, 21 t.e.m. 23 en 28 t.e.m. 30 december op zowel de Vismarkt, Haverwerf, Van Beethovenstraat als de Korenmarkt. “Nog geen Keulense toestanden, maar toch”, zegt Calvo, die dus vasthoudt aan de Vismarkt als dé locatie voor de kerstmarkt. “Dat lijkt ons het beste decor.” Het laatste kerstmarktweekend is er opnieuw een samenwerking met de horecaondernemers, die Café Ambiance organiseren. “Het is heel leuk om met de cafébazen van Mechelen een gans weekend voor sfeer te zorgen. We hebben ons de vorige edities al goed geamuseerd”, zegt Raf Pauwels van Bar Popular.

Theater Tol

Op 22 december vindt ook ‘Mechelen in Vuur en Vlam’ plaats. De succesformule wordt dit jaar doorgetrokken met heel wat nieuwe projecten zoals een grote uitbreiding van de voorstelling van de Vuurmeesters en het spectaculaire luchtspektakel ‘Garden of Angels’ van het gerenommeerde theatergezelschap Theater Tol. “Mechelen in Vuur en Vlam’ is voor de winter een beetje wat Maanrock is voor de zomer. Bezoekers kunnen op ontdekkingstocht in de stad, nieuwe plekken ontdekken en genieten van een mooi spektakel. Dit wordt een blijver voor de komende jaren”, kondigt de voorzitter aan.

Oudjaar

De winterbars Mirage, Moose en Winter Lounge, de Kerstshopping, Oudjaar, Winterburendag en tenslotte het Nieuwjaarsfeest (6 januari) maken het programma compleet. Een volledig overzicht met alle activiteiten is terug te vinden in een handig gidsje en op http://www.mmmechelenfeest.be.