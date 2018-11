“Dak- en thuislozenzorg is geen taak van een bewakingsfirma” Wannes Vansina

30 november 2018

10u30 0 Mechelen PVDA en sp.a zijn het niet eens met de manier waarop Sociaal Huis Mechelen deze winter extra opvang organiseert voor daklozen. “Dak- en thuislozenzorg is geen taak van een bewakingsfirma.”

Het Sociaal Huis richt vanaf morgen zaterdag tot en met 1 maart vijftien bedden in een huis in de Hanswijkstraat in. Dat een bewakingsfirma toezicht houdt tijdens de nacht, schiet in het verkeerde keelgat van de oppositie. “Op zich is extra opvang prima”, zegt Dirk Tuypens van PVDA. “Maar dat voor die bijkomende opvang de private veiligheidsfirma G4S wordt ingeschakeld, is dan weer helemaal niét ok. Het stadsbestuur bevordert daarmee niet alleen de privatisering van sociaal werk, ze versterkt ook de kwalijke tendens om kwetsbare mensen tot een veiligheidsprobleem te maken.” Ook Indrani Muyldermans (sp.a) is niet akkoord. “Naast een strikte veiligheidsopdracht werden ook extra middelen aan G4S voorzien voor hulpverlening. De meest kwetsbare mensen in handen laten van een commerciële beveiligingsfirma is verontrustend evolutie.” Volgens Koen Anciaux (Open Vld) werd eerst contact gezocht met andere partners zoals het CAW, maar wilden deze niet. “We hebben daarop een partner gezocht die kan instaan voor de veiligheid en die ervaring heeft met psychisch en labiele mensen. De echte begeleiding overdag gebeurt natuurlijk wél door onze maatschappelijke assistenten.” Volgens burgemeester Bart Somers (Open Vld) is de linkse oppositie te dogmatisch. “De stelling dat private zorg niet goed kan zijn, is onaanvaardbaar en totaal achterhaald.”