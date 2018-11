“Crisiscentrum voor daklozen is vaak volzet” Armoedesector blij met extra winteropvang Wannes Vansina

15 november 2018

17u15 0 Mechelen Sociaal Huis Mechelen opent op 1 december een bijkomende opvang waar dakloze Mechelaars van 1 december tot en met 28 februari terecht kunnen voor bed, bad en brood. Vanuit de armoedesector wordt verrast maar positief gereageerd. “We vragen dit al jaren”, zegt Daevy Amerlynck van De Lage Drempel.

In de loop van 2017 werd in samenwerking met het CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk) het Crisisinterventiecentrum omgevormd tot de acute opvang voor de regio. Dat het ganse jaar door, 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Dak- of thuisloze mensen en gezinnen kunnen er eerst op adem komen en daarna intensief begeleid worden om een oplossing te vinden. Er zijn tien kamers voor twee personen en vier voor gezinnen. “Deze acute opvang bleek een zeer grote stap vooruit: 64% van de mensen die hierin verbleven, hadden daarna perspectief op een woonst of tussenoplossing”, luidt het bij de inrichters.

Maar er is nood aan meer. “We hebben structureel zes bedden op overschot en die hebben we vorig jaar een paar keer moeten gebruiken. Het is niet zo dat er vorig jaar mensen in de kou zijn blijven staan, maar we willen op alles voorbereid zijn”, zegt schepen van Welzijn Koen Anciaux (Open Vld). En dus richt het Sociaal Huis vanaf 1 december enkele slaapzalen in een huis in de Hanswijkstraat in. Er is plaats voor vijftien bedden. “Dit aanbod bestaat uit een strikte bed-bad-brood formule waarbij mensen zich tussen bepaalde uren aanmelden, de nacht doorbrengen en ’s morgens opnieuw de opvang verlaten. Er komen ook afsluitbare lockers.” De opvang blijft in principe open tot 28 februari, maar dat kan worden verlengd in geval van ernstige koude. Maatschappelijk werkers, straathoekwerkers en de politie zien toe op de aanmelding, een bewakingsfirma houdt toezicht tijdens de nacht (het Sociaal Huis voorziet daarvoor 100.000 euro).

Daevy Amerlynck, coördinator van vereniging waar armen het woord nemen De Lage Drempel, is verrast. Hij werd pas vandaag op de hoogte gebracht. “Net voor de gemeenteraadsverkiezingen hebben we het hier met verschillende politici nog over winteropvang gehad tijdens een opendeurdag. Ik zeg niet dat wij het hebben gedaan, maar ze hebben blijkbaar geluisterd.” Volgens Amerlyck is er duidelijk nood aan bijkomende opvang. “We sturen regelmatig mensen door naar het Crisisinterventiecentrum, maar dat zit vaak vol. Ze worden dan gestationeerd in bijvoorbeeld de jeugdherberg of via de kerk. De opvang is dus nodig, al vind ik vijftien plaatsen wel veel.” Hij heeft momenteel weet van twee daklozen, beide met een vrij zware psychiatrische problematiek. “Vaak worden daklozen die hier komen ook geholpen door andere mensen in armoede waardoor ze niet op straat moeten slapen.” Deze winter zullen De Lage Drempel, De Keeting en het Koraalhuis zelf overdag winteropvang bieden.