"Carnaval mag niet verloren gaan" GILDEN DE MANEBLUSSERS EN DE KNULLEN VIEREN JUBILEUM WANNES VANSINA

24 februari 2018

02u26 0 Mechelen Volgend weekend gaat in Mechelen de carnavalsstoet uit, een bijzonder moment voor de twee carnavalsverenigingen van de stad. Beide vieren een jubileum, al maakt het carnaval dan moeilijke tijden door. "Wij kunnen ons geen Mechelen zonder carnaval voorstellen, maar dat dachten we ook van de bloemenstoet..."

Stadscarnavalsgilde De Maneblussers ontstond vijftig jaar geleden in de schoot van de geburenkringen, die vijf jaar eerder begonnen waren met een prinsenverkiezing. Gilde De Knullen ontstond zes jaar later uit de geburenkring van de Lange Heergracht en het café 'Bij de knul'. "Aangezien 11 het narrengetal is, vieren we dit jaar 4 keer 11 jaar", verduidelijkt De Knullenvoorzitter Jean Aerts waarom de stadsgilde een jubileum viert. Tal van andere verenigingen als De Neuskapel, Hanswijk De Bercht, de Kriekenplukkers en de Batteleirs ontstonden, maar gingen samen met de geburenkringen ook weer verloren. Momenteel zijn de jubilerende kringen ook de enige die nog overblijven. Ze hebben het niet gemakkelijk. Het aantal volwassen leden van De Maneblussers is op vier handen te tellen, bij De Knullen zijn het er nog minder.





"Carnaval heeft in Mechelen niet echt een traditie", beseft secretaris van De Maneblussers François Peeters. "We vragen ook al jaren van de stad een plaats voor onze wagen, maar krijgen die niet." Het maakt dat De Knullen zelfs geen eigen wagen meer heeft, al huren ze er dit jaar wel eentje. Toch willen de carnavalisten ook weer niet te streng zijn voor hun stadsbestuur. "We krijgen een subsidie en materiële steun zoals tribunes en daar zijn we wel dankbaar voor."





Erger vinden ze dat ze zo weinig steun krijgen van de Mechelse middenstand - het lukt maar niet om een sponsorkaravaan bij elkaar te krijgen - en het Mechelse verenigingsleven. Daarom ook dat de middelen beperkt zijn.





Beertjes

"Terwijl het publiek veeleisender wordt. Wist je dat er in Limburg niet meer met karamellen mag worden gegooid omdat de mensen dat niet meer willen. Soms krijg je ze terug naar je kop geslingerd. Het moeten chips en wafels zijn, maar dat kost geld natuurlijk. Daarom delen wij beertjes uit", zegt voorzitter van de Maneblussers Veerle Van der Elst.





Jongere generatie

De Mechelse carnavalisten zetten niettemin koppig door, ook omdat de carnavalsstoet op veel belangstelling kan rekenen. Ze stellen ook vast dat meer en meer kinderen weer verkleed naar de optocht komen kijken. "Wij kunnen ons geen Mechelen zonder carnaval voorstellen, maar dat dachten we ook van de bloemenstoet", vertelt Van der Elst, die de laatste bloemenfee van Mechelen was. "Carnaval is cultureel erfgoed. Dat mag niet verdwijnen. Het zou meer dan welkom zijn dat de jongere generatie Mechelaars terug meer zouden willen deelnemen", roept Aerts op.





Er staat overigens geen leeftijd op carnaval dat bewijst Peeters. Hij is 85, maar kijkt reikhalzend uit naar de stoet. "Waarom zou ik ooit stoppen? Carnaval is plezier maken en lachen, zelfs als het regent!" De carnavalsstoet vertrekt om 15.11 uur op de Veemarkt en maakt vervolgens een lus door de binnenstad. Potentiële sponsors en deelnemers kunnen contact opnemen via tel. 015/20.30.58 of e-mail: MKK@outlook.be.