“Breakdance moet Olympische sport worden!” Michaël Priëels organiseert zondag derde Battle of Honour Wannes Vansina

15 februari 2019

11u18 0 Mechelen De breakdancewereldtop zakt nu zondag af naar het Mechelse Cultuurcentrum voor de Battle of Honour. Het is nu al het grootste breakdance-event van het land, maar organisator Michaël Priëels wil meer. “Het moet een Olympische Sport worden!”

Battle of Honour, georganiseerd door de stad, het Cultuurcentrum en de vzw Busta-Move, is aan de derde editie toe. “Momenteel zijn al partnerschappen opgezet met Nederland, Frankrijk, Taiwan en de VS om door te stoten tot het hoogste niveau in de wereld. Daarbij horen onder meer ook kwalificatierondes in het buitenland voor de World Finals van de Battle of Honour hier in Mechelen”, zegt Cultuurschepen Björn Siffer (Groen).

Zondag zullen tussen 25 en 30 landen vertegenwoordigd zijn. De beste B-Boys van Zuid-Amerika, de VS, Canada, Rusland, Japan, Zuid-Korea en Europa komen elkaar bekampen met adembenemende toprocks, footworks, powermoves en freezes. Maar ook gewone families zijn welkom. De drie uur durende avondfinale wordt voorafgegaan door en afgewisseld met kwalificatiewedstrijden en acts van B-Girls, B-Kidz en Old Schoolers. Voor het eerst krijgen ook de beginners - kinderen en volwassenen die nog maar enkele weken of maanden bezig zijn - een podium.

Olympische sport

Bezieler is Michaël Priëels, die met Busta Move het grootste breakdance-gezelschap van België trekt. Samen met een aantal collega’s wil hij van breakdance een Olympische sport maken. “We staan op de rand van een doorbraak en ik zal niet rusten tot die er komt”, verzekert hij. “In 2018 is breakdance opgenomen in de Olympische Jeugdspelen. Dat is de laatste stap voor de échte Olympische Spelen! Deze kruisbestuiving tussen kunst en absolute topsport verdient het om opgenomen te worden in de lijst van olympische sporten.”

Meer info: http://www.cultuurcentrummechelen.be/podium/2018-2019/battle-of-honour