"Blijven met veel vragen zitten" ONRUST OVER RUP SPREEUWENHOEK KAN FEEST BUURTRAAD NIET STOPPEN ANTOON VERBEECK

22 januari 2018

02u28 0 Mechelen Buurtraad De Spreeuw heeft zaterdag haar laatste 'De Spreeuw Klinkt' georganiseerd op het binnenplein van parochiezaal Kranske, dat in de toekomst wordt platgelegd voor de bouw van appartementen. Er heerst onrust in de buurt. De Raad voor Vergunningsbetwistingen vernietigde namelijk de verkavelingsvergunning voor het woonproject aan de Spreeuwenhoek.

Volgend jaar zit de buurtraad omwille van de afbraakwerken van het Kranske tijdelijk zonder ontmoetingsruimte en daarom haalde het deze zaterdag alles uit de kast om nog een laatste maal een bruisende avond te organiseren. "Het Kranske is een gezellige parochiezaal, maar het is goed dat we binnen enkele jaren gebruik kunnen maken van het ontmoetingscentrum op de Sint-Albertussite.





De werken voor de volledige herinrichting van de gebouwen op de site zullen normaal starten in de loop van dit jaar. We kijken er als buurt echt naar uit", zegt Harry Viane van de buurtraad.





Hoewel er op zaterdag alleen maar gefeest werd, zijn het toch onzekere tijden voor de buurt. Begin deze maand raakte bekend dat de verkavelingsvergunning van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Spreeuwenhoek-Venne, waarin sprake is van de bouw van een 300-tal woningen, is geschrapt.





Bezorgdheid

"Bij onze buurtraad overheerst vooral veel bezorgdheid en blijven we nu met vragen zitten. Vragen over het ontbreken van een milieueffectenrapport (MER) in het RUP, waardoor de Raad voor Vergunningsbetwistingen een onvoldoende gaf, en hoe wij als buurt worden betrokken bij de stappen die de stad nu zal zetten. In alle projecten willen we geïnformeerd worden en ook inspraak krijgen. Wij beseffen dat het hier om woonuitbreidingsgebied gaat, en zullen niet dwarsliggen. Wel willen we een participerende rol spelen."





"Maandag (vandaag red.) zitten we voor het eerst samen met de buurtraad en ik neem aan dat we daarna nog verschillende keren rond de tafel zullen zitten. Aangezien het om een complexe juridische situatie gaat, hebben we besloten om het RUP te hernemen. Ter verduidelijking: niet het RUP, maar wel de vergunning werd vernietigd. Met het opnieuw opstellen van een RUP kiezen we echter voor rechtszekerheid", reageert schepen van Ruimtelijke Ordening Greet Geypen (Open Vld). Met het opnieuw opmaken van een RUP kan de stad dus het aantal woningen en een MER herbekijken.





"We willen met de buurt eerst de juridische context goed doorlopen, pas dan kan er een plan van aanpak worden opgesteld. Het is nu nog te vroeg om het over de inhoud van het op te maken RUP te hebben, maar de kans is wel groot dat er een MER komt. Bij de opmaak van het vorige RUP hebben we aan de overheid de vraag gesteld of een MER nodig was. Dat bleek toen niet het geval te zijn."