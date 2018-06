"Bij de mooiste musea van België" EERSTE BEZOEKERS VOL LOF OVER HOF VAN BUSLEYDEN ANTOON VERBEECK

18 juni 2018

02u25 1 Mechelen "Fantastisch. Dit museum kan wedijveren met de bekendste en mooiste musea van ons land." De reacties van de allereerste bezoekers van het nieuwe Museum Hof van Busleyden waren gisteren unaniem lovend. In het prachtige stadspaleis wordt het verhaal van de Bourgondische Nederlanden verteld.

Na een jarenlange restauratie heeft het Museum Hof van Busleyden gisteren opnieuw de deuren geopend. Minister van Toerisme Ben Weyts (N-VA), burgervader Bart Somers (Open Vld) en cultuurschepen Björn Siffer (Groen) kregen vorige week al een rondleiding door het museum, waarin de voorbije jaren zo'n 23 miljoen euro werd geïnvesteerd. Gisteren was het de beurt aan het grote publiek. De eerste openingsdag lokte meteen heel wat bezoekers. "We komen speciaal van Grobbendonk naar Mechelen voor een museumbezoek. Als je geïnteresseerd bent in geschiedenis, kom je hier zeker aan je trekken. Vooral het verhaal van de Bourgondische Nederlanden werd mooi uitgelicht. Maar het gebouw alleen al is de moeite waard om te bezoeken. Dit kan zeker en vast een Mechelse trekpleister worden", vertellen Vera Versweyveld en Wido Bourel.





Topper

Niki De Wael trok met man en kinderen naar het museum. "Ik ben vooral onder de indruk van de architectuur van het Hof van Busleyden, de mix tussen het geschiedkundige karakter en de moderne invulling spreekt aan. Het doet me wat denken aan het Museum voor Schone Kunsten. De kinderen? Hun interesse in de geschiedenis van hun thuisstad is momenteel niet zo groot. Maar ze weten zich hier wel te amuseren hoor", knipoogt Niki. Bezoekster Nadia Verluyten uit Leuven is na haar eerste bezoek aan het Museum Hof van Busleyden al meteen een superfan. "Dit zal een succes worden, sowieso", zegt Nadia. "Ik heb al wat musea bezocht, in binnen- en buitenland. Dit is een topper. Het museum kan wedijveren met de bekendste en mooiste musea van ons land. Alle stukken zijn mooi uitgestald, er is voldoende informatie en, ook niet onbelangrijk voor bezoekers, je loopt hier niet verloren. Misschien één opmerking: de tijdelijke tentoonstelling Roep om Rechtvaardigheid zou naar mijn mening niet misstaan in de permanente opstelling."





Feestweekend

In het weekend van 22, 23 en 24 juni wordt de opening van het Museum Hof van Busleyden gevierd. Het hele weekend kunnen bezoekers in de binnentuin genieten van een Bourgondisch hapje en drankje tijdens het culinair en explosief 'Bus-Kruid Foodfestival'. Op vrijdagavond 22 juni staat de eerste editie van de Mechelse Museumnacht op het programma. Het feestweekend is ook de laatste kans om de tijdelijke expo Roep om Rechtvaardigheid te zien, die eindigt op 24 juni.