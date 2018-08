'Belevingsstrook' voor reclameborden en vlaggen 14 augustus 2018

02u44 0 Mechelen De stad Mechelen voert in de Bruul, de Korte Bruul en de Vijfhoek een belevingsstrook in om het shoppen in de binnenstad te veraangenamen. De belevingsstrook is een zone waar handelaars zich dienen te houden aan het ordelijk plaatsen van reclameborden, wimpels en vlaggen voor hun winkels.

In een straatbeeld met klassiek voetpad geldt de regel voor handelaars dat het is toegestaan om een reclamepaneel of wimpel buiten te zetten tot maximum één meter van de gevel, zolang er minimaal anderhalve of twee meter, afhankelijk van het straatprofiel, vrije doorgang blijft voor voetgangers. "In de Bruul is er geen hoger gelegen voetpad en bijgevolg worden reclameborden, vlaggen, wimpels, bloembakken in willekeur geplaatst. Dit zorgt wel eens voor een moeilijke passage en een soms nogal slordige uitstraling van deze hoofdwinkelas. Om hieraan tegemoet te komen, leggen we nu een uitstallingsplan op met als basisprincipe dat er steeds zeker minstens twee meter vrije doorgang moet zijn tussen de winkelpanden en de lijngoot", licht schepen van Economie Katleen Den Roover (N-VA) toe.





"In een voetgangerszone waar het alsmaar drukker wordt, gaat dit de shoppingruimte in het straatbeeld zeker ordelijker maken en een vlottere doorgang creëren, ook voor mensen met rolwagens en rollators. De handelaars en horecazaken, die overigens zelf vragende partijen waren, zijn op de hoogte gebracht van deze reglementering. De bedoeling is dat deze wordt doorgetrokken in gans de Mechelse binnenstad. Het plaatsen van reclameborden, vlaggen of wimpels is vergunningsplichtig. Dit geldt ook voor terrassen, waarvoor eveneens afgebakende zones worden voorzien", klink het.





